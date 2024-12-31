Жесткое ДТП произошло в центре Владивостока — видео

Posted 31 декабря, 01:50
Published 31 декабря, 01:50
Modified 31 декабря, 01:52
Updated 31 декабря, 01:52
В центре дальневосточной столицы на Суханова случилось жесткое дорожное происшествие. Nissan Note, ехавший с Пушкинской, угодил в ДТП с Subaru Forester, который промчался на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал столкновение.
По данным из социальных сетей, водитель «Субару» и пассажирка «Ниссан» получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждения, сообщили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимние осадки принесли во Владивосток не только новогоднее настроение, но и осложненную ситуацию на дорогах. Так, в результате аварии машину занесло в здание пит-стопа.