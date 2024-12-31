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Posted 31 декабря, 01:50

Published 31 декабря, 01:50

Modified 31 декабря, 01:52

Updated 31 декабря, 01:52

Жесткое ДТП произошло в центре Владивостока — видео

Жесткое ДТП произошло в центре Владивостока — видео

31 декабря 2024, 01:50
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Травмы
Во Владивостоке столкнулись две легковушки. Без пострадавших инцидент не обошелся. Машины тоже изрядно «потрепало» в аварии.

В центре дальневосточной столицы на Суханова случилось жесткое дорожное происшествие. Nissan Note, ехавший с Пушкинской, угодил в ДТП с Subaru Forester, который промчался на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал столкновение.

По данным из социальных сетей, водитель «Субару» и пассажирка «Ниссан» получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждения, сообщили в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимние осадки принесли во Владивосток не только новогоднее настроение, но и осложненную ситуацию на дорогах. Так, в результате аварии машину занесло в здание пит-стопа.

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