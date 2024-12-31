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Posted 31 декабря, 01:21

Published 31 декабря, 01:21

Modified 31 декабря, 01:21

Updated 31 декабря, 01:21

Рецепты традиционных корейских блюд жителей Приморского края

Жгучие традиции: что готовят на новогодний стол приморские корейцы?

31 декабря 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney.

Рецепты традиционных корейских блюд жителей Приморского края

Сюжет
Новый год
В регионе проживает много корейцев. Стоит отметить, что блюда приморских азиатов отличается от традиционной корейской кухни. Если национальное меню имеет сладковато-горький вкус, то местная трапеза славится другими пряностями, отметил повар из Спасска-Дальнего с 35-летним стажем.

Женщина, которая посвятила большую часть жизни профессиональной готовке, рассказала о том, что она нередко готовит дома для праздничного стола. К слову, нелегкое дело начинается задолго до самого торжества, судя по представленным рецептам.

Хе из говядины

Нам потребуется:

Для моркови по-корейски:

  • Морковь — 400 грамм;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — 1 ложка без горки;
  • Уксус 9% — 4 ложки;
  • Сахар — 20 грамм;
  • Перец красный — 1 ложка;
  • Масло растительное — 3 ложки.

Для мяса:

  • Говядина — 500 грамм;
  • Уксусная эссенция 76% — 2 ложки;
  • Соль — 2 крупные щепотки «на глаз»;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лук репчатый — 1 головка.
Фото: vostokmedia.com

Готовка:

Делаем салат. Нарезаем морковь на терке соломкой. Затем добавляем специи и измельченный чеснок, после чего смешиваем.

Готовим говядину. Нарезаем мясо соломкой (желательно не дожидаться полной разморозки, в полу замерзшем состоянии говядину легче резать). Добавляем соль с чесноком и щедро поливаем уксусом, чтобы мясо сварилось в эссенции. Закрываем крышкой или пленкой и оставляем настаиваться на два часа.

Когда говядина потеряет красный цвет, смешиваем ее с полученным салатом, добавляя предварительно обжаренный лук до золотистого цвета.

Фото: vostokmedia.com

«Хе» является популярным блюдом на корейских праздниках. Есть множество других вариаций для основного ингредиента, — кальмар, говяжье сердце и даже требуха. К слову, корейцы довольно часто используют при готовке салатов не мелкий сухой перец чили, а более крупный, который заливают растительным маслом. Так закуски приобретают иной цвет и вкус получается насыщеннее.

Фото: vostokmedia.com

Панчани из красной рыбы

Нам потребуется:

  • Горбуша — 800 грамм;
  • Дайкон или лоба — 500 грамм;
  • Соль;
  • Чеснок;
  • Перец.

Рыбу нарезаем кусочками. Добавляем чеснок, 3 ложки перца и 1 ложку соли. В отдельной таре смешиваем дайкон или лобу с солью и ждем, пока овощ даст сок. Затем смешиваем все в одном тазу, плотно придавливаем и закрываем крышкой. Храним в темном месте при комнатной температуре 3 дня. После чего убираем еще на 3 дня в холодильник. Через неделю можно ставить на стол.

Фото: vostokmedia.com

Рыба, приготовленная без использования плиты или духовки, имеет весьма специфичный запах. Азиаты обожают эту закуску, но многие, отобедав, спешат убрать ее обратно в контейнер. Острое блюдо послужит отличной закуской для новогоднего стола.

Фото: vostokmedia.com

Пигоди (в простонародье называют пянсе)

Нам потребуется:

Для теста:

  • Мука — 600 грамм;
  • Масло растительное — 20 миллилитров;
  • Соль — 5 грамм;
  • Дрожжи — 20 грамм;
  • Сахар (по желанию) — 20 грамм (тесто с ним поднимается быстрее);
  • Теплая вода — 350 миллилитров.

Для начинки:

  • Мясной фарш — 500 грамм;
  • Капуста — 500-700 грамм (в зависимости от сочности овоща).

Для приготовления теста смешиваем ингредиенты и выставляем в теплое место. Когда тесто поднимется, нужно еще раз помешать его и оставить еще на время.

Для приготовления начинки обжариваем по отдельности фарш на маленьком количестве масла и капусту, которую нужно мелко нашинковать. Стоит отметить, что лучше предварительно смешать ее с солью, чтобы она дала сок, только потом обжарить, по желанию можно добавить черный и красный перец.

Фото: vostokmedia.com

Из теста делаем маленькие «колобки», даем им немного подняться, затем раскатываем их и кладем начинку. Вылепливаем пирожки и ставим в мантоварку на 35 — 40 минут.

Многие приморские корейцы готовят пигоди в честь больших праздников, когда собирается вся семья. Некоторые делают их первого января, а кто-то на второй день после большого застолья в честь юбилея.

Фото: vostokmedia.com

Представленные рецепты не обязательно использовать для семейных торжеств, ведь не исключено, что с первого раза блюдо может не получиться. Однако необычные закуски отлично подойдут для фанатов корейской кухни и для те, кто намерен удивить домочадцев.

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