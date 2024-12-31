Жгучие традиции: что готовят на новогодний стол приморские корейцы?

Рыбу нарезаем кусочками. Добавляем чеснок, 3 ложки перца и 1 ложку соли. В отдельной таре смешиваем дайкон или лобу с солью и ждем, пока овощ даст сок. Затем смешиваем все в одном тазу, плотно придавливаем и закрываем крышкой. Храним в темном месте при комнатной температуре 3 дня. После чего убираем еще на 3 дня в холодильник. Через неделю можно ставить на стол.