Жгучие традиции: что готовят на новогодний стол приморские корейцы?

Posted 31 декабря, 01:21
Published 31 декабря, 01:21
Modified 31 декабря, 01:21
Updated 31 декабря, 01:21
Женщина, которая посвятила большую часть жизни профессиональной готовке, рассказала о том, что она нередко готовит дома для праздничного стола. К слову, нелегкое дело начинается задолго до самого торжества, судя по представленным рецептам.
Хе из говядины
Нам потребуется:
Для моркови по-корейски:
Для мяса:
Готовка:
Делаем салат. Нарезаем морковь на терке соломкой. Затем добавляем специи и измельченный чеснок, после чего смешиваем.
Готовим говядину. Нарезаем мясо соломкой (желательно не дожидаться полной разморозки, в полу замерзшем состоянии говядину легче резать). Добавляем соль с чесноком и щедро поливаем уксусом, чтобы мясо сварилось в эссенции. Закрываем крышкой или пленкой и оставляем настаиваться на два часа.
Когда говядина потеряет красный цвет, смешиваем ее с полученным салатом, добавляя предварительно обжаренный лук до золотистого цвета.
«Хе» является популярным блюдом на корейских праздниках. Есть множество других вариаций для основного ингредиента, — кальмар, говяжье сердце и даже требуха. К слову, корейцы довольно часто используют при готовке салатов не мелкий сухой перец чили, а более крупный, который заливают растительным маслом. Так закуски приобретают иной цвет и вкус получается насыщеннее.
Панчани из красной рыбы
Нам потребуется:
Рыбу нарезаем кусочками. Добавляем чеснок, 3 ложки перца и 1 ложку соли. В отдельной таре смешиваем дайкон или лобу с солью и ждем, пока овощ даст сок. Затем смешиваем все в одном тазу, плотно придавливаем и закрываем крышкой. Храним в темном месте при комнатной температуре 3 дня. После чего убираем еще на 3 дня в холодильник. Через неделю можно ставить на стол.
Рыба, приготовленная без использования плиты или духовки, имеет весьма специфичный запах. Азиаты обожают эту закуску, но многие, отобедав, спешат убрать ее обратно в контейнер. Острое блюдо послужит отличной закуской для новогоднего стола.
Пигоди (в простонародье называют пянсе)
Нам потребуется:
Для теста:
Для начинки:
Для приготовления теста смешиваем ингредиенты и выставляем в теплое место. Когда тесто поднимется, нужно еще раз помешать его и оставить еще на время.
Для приготовления начинки обжариваем по отдельности фарш на маленьком количестве масла и капусту, которую нужно мелко нашинковать. Стоит отметить, что лучше предварительно смешать ее с солью, чтобы она дала сок, только потом обжарить, по желанию можно добавить черный и красный перец.
Из теста делаем маленькие «колобки», даем им немного подняться, затем раскатываем их и кладем начинку. Вылепливаем пирожки и ставим в мантоварку на 35 — 40 минут.
Многие приморские корейцы готовят пигоди в честь больших праздников, когда собирается вся семья. Некоторые делают их первого января, а кто-то на второй день после большого застолья в честь юбилея.
Представленные рецепты не обязательно использовать для семейных торжеств, ведь не исключено, что с первого раза блюдо может не получиться. Однако необычные закуски отлично подойдут для фанатов корейской кухни и для те, кто намерен удивить домочадцев.
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