Зимняя фотосессия во Владивостоке — самые красивые и доступные места

Posted 31 декабря, 03:04
Published 31 декабря, 03:04
Modified 31 декабря, 03:04
Updated 31 декабря, 03:04
Первая и самая удобная, пожалуй, локация для зимней фотосессии во Владивостоке — это маяк на Токаревской кошке. Море, лёд, маяк, острова на фоне — великолепно!
Советуем также обратить внимание на видовые площадки и парки, в частности — на Нагорный парк. Здесь виды всегда прекрасны, и зимой, и летом.
Неплохие кадры могут получиться на Леопардовой набережной в районе Патрокла, набережной Арсеньева — тоже море, лед, снег…
Если фотосессия у моря вас не прельщает — холодно, понимаем, то есть смысл прогуляться по исторической части города, в частности — улице Пушкинской. Старинные здания, зимняя аура, ощущение минувших времен — романтика!
Ну, а если вы, как говорится, на колёсах, то отправляйтесь на мыс Вятлина, на Тобизина — там зимние фотосессии выходят очень крутыми. Но одевайтесь по-настоящему тепло и не забудьте про правильную обувь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что найдено идеальное место для осенних фотосессий в Приморском крае.