Что посмотреть в зимний вечер жителям Приморья? — ТОП-10 фильмов про Новый год

Романтическая комедия об одинокой карьеристке, которая пытается найти любовь и женское счастье в сумасшедшем мире. Этот фильм не «зайдет» для семейного просмотра, но его можно посмотреть девушкам в кругу подруг. Ведь Новый год в этой киноленте символизирует новые начинания и надежды на будущее. Отличный сюжет подарит вдохновение и положительные эмоции в преддверии «чистого листа» в 2025 году.