Что посмотреть в зимний вечер жителям Приморья? — ТОП-10 фильмов про Новый год

Posted 31 декабря 2024, 23:17
Published 31 декабря 2024, 23:17
Modified 31 декабря 2024, 23:17
Updated 31 декабря 2024, 23:17
Новый год — это чудесный праздник, наполненный радостью и даже чем-то волшебным. Январские каникулы — это идеальное время не только для активного отдыха, но и для уютных праздничных вечеров. Мы подобрали десятку лучших фильмов, просмотр которых поможет создать соответствующую атмосферу. Подборка кино-шедевров поможет вам окунуться в настоящую новогоднюю сказку или проникнуться домашним «вайбом».
1 место — Один дома (1990 год) (12+)
Без классики новогодние праздники не обходятся. Легендарная история маленького Кевина, который остался дома один на Рождество, известна, вероятнее всего, каждому. Не обязательно смотреть этот фильм 31 января, но рекомендуем уделить ему время на длинных выходных. Посмейтесь и предайтесь ностальгии, наблюдая за тем, как персонаж маленького Маколея Калкина защищает свой дом от неуклюжих грабителей.
2 место — Семьянин (2000) (16+)
Комедия о бизнесмене, который получает волшебный подарок на Рождество. Мужчине выпадает шанс увидеть совершенно иную жизнь. Кинолента заставит задуматься о семейных ценностях и о том, в чем же заключается истинное счастье.
3 место — Десятое королевство (2000) (6+)
Мини-сериал о волшебном мире, который окажется по душе и взрослому, и ребенку. Великолепная история повествует о любви, дружбе и поиске своего места в жизни. Удивительные сказочные существа и увлекательный сюжет заинтересуют всех членов семьи в уютный зимний вечер.
4 место — Дневник Бриджит Джонс (2001) (18+)
Романтическая комедия об одинокой карьеристке, которая пытается найти любовь и женское счастье в сумасшедшем мире. Этот фильм не «зайдет» для семейного просмотра, но его можно посмотреть девушкам в кругу подруг. Ведь Новый год в этой киноленте символизирует новые начинания и надежды на будущее. Отличный сюжет подарит вдохновение и положительные эмоции в преддверии «чистого листа» в 2025 году.
5 место — Чарли и шоколадная фабрика (2005) (12+)
Экранизация книги Роальда Даля о мальчике Чарли у многих ассоциируется с новогодними каникулами. Фильм довольно часто транслировали по телевизору на январских праздниках и неспроста. Яркая и красочная история о путешествии на волшебную шоколадную фабрику Вилли Вонки отлично подойдет для кино-марафона на длинных зимних выходных.
6 место — Ёлки (2010) (16+)
Сборник новогодних историй, каждая из которых показывает, как разные люди готовятся к празднику, идеально впишется в отдых на январских каникулах. Ведь фильм наполнен юмором и жизненными ситуациями, знакомыми многим. Но волшебный «вайб» придает картине особый шарм, который чувствуется при просмотре киноленты от начала до конца.
7 место — О чем говорят мужчины (2010) (18+)
На новогодних выходных нередко хочется посмотреть расслабиться. Этот фильм, повествующий о беседе мужчин, как раз подойдет для таких моментов. Именитый российский квартет с юмором и перчинкой говорят о мужских проблемах и взаимоотношениях с женщинами.
8 — Любите Куперов (2015) (18+)
Если фильм «Ёлки» выглядит весьма обыденным для россиян, то эта комедия позволяет взглянуть на празднование Рождества заграницей. Однако в семейных посиделках есть то, что характерно любой семье в разных уголках мира — родственники со своими проблемами и странностями, которые порой приводят к забавным обстоятельствам. История Куперов именно об этом.
9 место — Серебряные коньки (2020) (6+)
Новый год — это время волшебства. Петербург в начале 20 века разве не сказка? Данная кинолента посвящена истории любви между молодыми людьми. Романтичный сюжет переплетается с нелегкими испытаниями. А невообразимо красивые зимние пейзажи делают фильм идеальным для уютных вечеров.
10 место — Рождество кота Боба (2020) (12+)
Трогательная история о бездомном человеке и его коте Бобе понравится всем домочадцам. Фильм о трудностях жизни и радости в простых вещах в преддверии Рождества отлично дополнит январский досуг любителей животных. Ведь сюжет наполнен добротой и верой в лучшее, — то что надо в начале новой истории 2025 года.
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