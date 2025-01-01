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Posted 1 января, 11:39

Published 1 января, 11:39

Modified 1 января, 11:39

Updated 1 января, 11:39

Картина дня в Приморье: Новогоднее чудо, политическая арена и череда пожаров

Картина дня в Приморье: Новогоднее чудо, политическая арена и череда пожаров

1 января 2025, 11:39
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Новогоднее чудо

Неожиданный сюрприз ожидал жительницу многоквартирного дома во Владивостоке при возвращении домой. Неизвестный энтузиаст превратил обычный подъезд в настоящую новогоднюю инсталляцию, украсив его праздничным декором и сладкими подарками.

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Политическая арена

Ушедший 2024 год был довольно богат на политические события, которые в итоге стали драйверами развития Приморского края. Регион был отмечен на федеральном уровне за достижения почти во всех отраслях экономики, внимание к Приморью было приковано и со стороны зарубежных партнеров.

Череда пожаров

Первое утро 2025 года во Владивостоке было омрачено серьезным происшествием на улице Окатовой. Пожар полностью охватил склад с продуктами питания, пламя вырывалось из-под кровли здания.

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В первый день 2025 года жители многоквартирного дома на улице Сахалинской оказались в смертельной опасности. Пожар в квартире на седьмом этаже заблокировал пути эвакуации едким дымом.

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Что посмотреть

Январские каникулы — это идеальное время не только для активного отдыха, но и для уютных праздничных вечеров. Мы подобрали десятку лучших фильмов, просмотр которых поможет создать соответствующую атмосферу. Подборка кино-шедевров поможет вам окунуться в настоящую новогоднюю сказку или проникнуться домашним «вайбом».

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край
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