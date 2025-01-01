Картина дня в Приморье: Новогоднее чудо, политическая арена и череда пожаров

Ушедший 2024 год был довольно богат на политические события, которые в итоге стали драйверами развития Приморского края. Регион был отмечен на федеральном уровне за достижения почти во всех отраслях экономики, внимание к Приморью было приковано и со стороны зарубежных партнеров.