Картина дня в Приморье: Новогоднее чудо, политическая арена и череда пожаров

Posted 1 января, 11:39
Published 1 января, 11:39
Modified 1 января, 11:39
Updated 1 января, 11:39
Новогоднее чудо
Неожиданный сюрприз ожидал жительницу многоквартирного дома во Владивостоке при возвращении домой. Неизвестный энтузиаст превратил обычный подъезд в настоящую новогоднюю инсталляцию, украсив его праздничным декором и сладкими подарками.
Политическая арена
Ушедший 2024 год был довольно богат на политические события, которые в итоге стали драйверами развития Приморского края. Регион был отмечен на федеральном уровне за достижения почти во всех отраслях экономики, внимание к Приморью было приковано и со стороны зарубежных партнеров.
Череда пожаров
Первое утро 2025 года во Владивостоке было омрачено серьезным происшествием на улице Окатовой. Пожар полностью охватил склад с продуктами питания, пламя вырывалось из-под кровли здания.
В первый день 2025 года жители многоквартирного дома на улице Сахалинской оказались в смертельной опасности. Пожар в квартире на седьмом этаже заблокировал пути эвакуации едким дымом.
Что посмотреть
Январские каникулы — это идеальное время не только для активного отдыха, но и для уютных праздничных вечеров. Мы подобрали десятку лучших фильмов, просмотр которых поможет создать соответствующую атмосферу. Подборка кино-шедевров поможет вам окунуться в настоящую новогоднюю сказку или проникнуться домашним «вайбом».