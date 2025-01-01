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Posted 1 января, 07:27

Published 1 января, 07:27

Modified 1 января, 07:29

Updated 1 января, 07:29

Крупный пожар уничтожил продуктовый склад во Владивостоке в первый день года

Крупный пожар уничтожил продуктовый склад во Владивостоке в первый день года

1 января 2025, 07:27
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Пожар
Первое утро 2025 года во Владивостоке было омрачено серьезным происшествием на улице Окатовой. Пожар полностью охватил склад с продуктами питания, пламя вырывалось из-под кровли здания.

Сигнал о возгорании поступил в 07:55 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты МЧС России обнаружили, что огонь стремительно распространяется по складскому помещению. В результате оперативных действий спасателей пожар был локализован и полностью потушен, однако площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

Фото: mchs_vdk

В происшествии никто не пострадал, специалисты приступили к выяснению причин возгорания и оценке материального ущерба.

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#Новости#Пожар#Владивосток#МЧС России#Продукты питания#Склад#Приморский край#Происшествия#Окатовая
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