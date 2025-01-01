Крупный пожар уничтожил продуктовый склад во Владивостоке в первый день года

Сигнал о возгорании поступил в 07:55 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты МЧС России обнаружили, что огонь стремительно распространяется по складскому помещению. В результате оперативных действий спасателей пожар был локализован и полностью потушен, однако площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.