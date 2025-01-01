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Posted 1 января, 10:02

Published 1 января, 10:02

Modified 1 января, 10:02

Updated 1 января, 10:02

Легенды и мифы о Приморье

Летающий человек и исцеляющее озеро: легенды и мифы о Приморье

1 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.

Легенды и мифы о Приморье

Приморский край — не только уникальная природа и богатая история, но и кладезь загадочных мифов и легенд. Здесь оживают истории о летающих людях, мистических монастырях и таинственных дамах, охраняющих горные пути. Подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».

Поющий песок и монахи острова Петрова

На севере Приморского края лежит небольшой остров Петрова, который ныне необитаем, но овеян легендами. В древности, с 500 до 900 годов, остров служил пристанищем для беглых китайских преступников, известных как «илоу». Легенды гласят, что беглецы, являясь набожными людьми, приносили различные жертвы тисовым деревьям, считая их святыми.

Некоторые считают, что эти беглецы были скорее политическими изгнанниками, монахи, нашедшие духовное прибежище среди тисов. Деревья на острове расположены в строгом геометрическом порядке, образуя иероглифы, разгадать смысл которых до сих пор не удалось. Однако первый иероглиф всех восточных языков переводится как «дерево».

Здесь же встречается феномен «поющего» песка, который создает необычные звуки при движении. Этот природный феномен встречается не только на острове Петрова, но и в других уголках мира, таких как калифорнийский Мендоцино.

Тайное озеро и Белая Дама горы Пидан

Гора Пидан с давних времен окутана многочисленными легендами. Согласно мифам, внутри нее скрывается целебное озеро, вода которого способна исцелять болезни. Однако доказательств его существования до сих пор не найдено, хотя исследователи продолжают поиски.

Еще одна легенда описывает Белую Даму, чей дух, как считается, появляется на Пидане. Рассказывают, что когда-то жрец пожертвовал собой, чтобы остановить кровопролитную войну, а его возлюбленная выбрала тот же путь, чтобы соединиться с ним в загробной жизни. Однако ей не было суждено достичь цели, и теперь ее дух, согласно преданиям, охраняет путников, поднимающихся на вершину.

Интересно, что о некой белой даме упоминал и знаменитый исследователь В. К. Арсеньев, чье имя ныне носит главный музей края.

Легенда о летающем человеке

Одна из самых загадочных легенд Приморья рассказывает о таинственном человеке, обладающим способностью летать. Удэгейцы уверяют, что следы этого существа появляются и исчезают на земле внезапно и непредсказуемо. Описывают его как существо, напоминающее птицу, но с человеческим лицом.

Некоторые полагают, что это лишь результат испуга при встрече с обычной летучей мышью. Однако, как одно из свидетельств мистической культуры региона, легенда продолжает жить в сердцах местных жителей.

#Новости#Общество#Приморский край#Приморье#Мифы
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