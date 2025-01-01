Летающий человек и исцеляющее озеро: легенды и мифы о Приморье

Еще одна легенда описывает Белую Даму, чей дух, как считается, появляется на Пидане. Рассказывают, что когда-то жрец пожертвовал собой, чтобы остановить кровопролитную войну, а его возлюбленная выбрала тот же путь, чтобы соединиться с ним в загробной жизни. Однако ей не было суждено достичь цели, и теперь ее дух, согласно преданиям, охраняет путников, поднимающихся на вершину.