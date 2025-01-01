Новогоднее чудо в обычном подъезде обнаружила жительница Приморья — видео

Posted 1 января, 00:59
Published 1 января, 00:59
Modified 1 января, 01:01
Updated 1 января, 01:01
В распространенном видеоролике запечатлен момент, когда женщина поднимается по лестнице своего подъезда и не может скрыть восхищения от увиденного.
Перила лестницы украшены мерцающей гирляндой, создающей уютную праздничную атмосферу, а на информационной доске появился нарядный рождественский венок. Особенно трогательным элементом декора стали сладкие подарки, аккуратно разложенные между комнатными растениями на подоконнике. Растроганная жительница выразила искреннюю благодарность анонимному создателю праздничного настроения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно спастись от похмелья, после новогоднего застолья. Несколько известных рецептов, которые могут помочь спасти утро после бурной ночи.