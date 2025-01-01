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Posted 1 января, 00:59

Published 1 января, 00:59

Modified 1 января, 01:01

Updated 1 января, 01:01

Новогоднее чудо в обычном подъезде обнаружила жительница Приморья — видео

Новогоднее чудо в обычном подъезде обнаружила жительница Приморья — видео

1 января 2025, 00:59
Фото: 1MI.
Неожиданный сюрприз ожидал жительницу многоквартирного дома во Владивостоке при возвращении домой. Неизвестный энтузиаст превратил обычный подъезд в настоящую новогоднюю инсталляцию, украсив его праздничным декором и сладкими подарками.

В распространенном видеоролике запечатлен момент, когда женщина поднимается по лестнице своего подъезда и не может скрыть восхищения от увиденного.

Видео: mark2_che.

Перила лестницы украшены мерцающей гирляндой, создающей уютную праздничную атмосферу, а на информационной доске появился нарядный рождественский венок. Особенно трогательным элементом декора стали сладкие подарки, аккуратно разложенные между комнатными растениями на подоконнике. Растроганная жительница выразила искреннюю благодарность анонимному создателю праздничного настроения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно спастись от похмелья, после новогоднего застолья. Несколько известных рецептов, которые могут помочь спасти утро после бурной ночи.

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#Новости#Общество#Видео#Уссурийск#Приморский край#Сладкие подарки#Гирлянда#Приморье#Подъезд
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