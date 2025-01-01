Новый год по восточному: как отмечают праздник ближайшие соседи Приморья

Posted 1 января, 11:11
Published 1 января, 11:11
Modified 1 января, 11:11
Updated 1 января, 11:11
Японцы считают Новый год самым значимым праздником, новогодние каникулы длятся с 29 декабря по 3 января, во время которых почти все государственные и коммерческие учреждения закрыты. Отмечают множеством игр, церемоний и ритуалов, которые крепко укоренились в культуре страны.
Жители страны восходящего солнца готовятся к празднику, убирая свои дома, покупают подарки для друзей и семьи, отправляют новогодние поздравительные открытки и готовят праздничные блюда.
В праздничные дни принято посещать родные места и храмы, молиться о благополучии своем и своих близких. О наступлении Нового года возвещают 108 колоколов, которые, по буддийским поверьям, отгоняют 108 пагубных забот.
В Поднебесной Новый год принято отмечать по лунному календарю, китайцы называют его Чуньцзе или Праздник весны. Свои дома жители Китая готовят к празднествам за неделю — тщательно убирают, украшают фонарями и узорами из красной бумаги, а над входной дверью вывешивают надписи с пожеланиями. Согласно местному поверью, уборка символизирует очищение от невзгод, а украшения привлекают счастье.
В канун праздника с домах всегда много фруктов — даров для духа домашнего очага. Саму новогоднюю ночь, как и у россиян, принято встречать за ужином в кругу семьи, обмениваясь подарками.
Празднования проходят с размахом — с традиционными танцами льва и дракона, с большим количеством красных фонарей, хлопушек, фейерверков и петард. За 15 дней жители Китая успевают навестить всех родственников и друзей, подарить и получить подарки и наесться на месяцы вперед.
В этой стране Новый год тоже празднуют дважды — первый раз по европейской традиции в ночь с 31 декабря на 1 января, а затем еще раз по лунному календарю, этот новый год корейцы называют Соллаль.
В канун Нового года город практически не украшают, только на основных улицах развешивают цветные фонари. Кое-где ставят искусственные ели, используют иллюминацию, спецэффекты. Проводится большое количество тематических фестивалей и концертов. Принято собираться в узком кругу, многие занимаются поиском гармонии, внутреннего равновесия. Этот праздник считается временем уединения, главное, что нужно сделать — выразить свою любовь и благодарность близким, родственникам, коллегам.
У корейцев принято не загадывать желания с наступлением полуночи, как у нас, а думать о заветной мечте, наблюдая за восходом первого в новом году солнца. Считается, что такое желание обладают большей силой и приносят удачу на весь год.
Соллаль — более традиционный в этой стране праздник, который встречают под бой колокола в павильоне Посингак в Сеуле. В колокол звонят 33 раза 16 разных людей, включая мэра Сеула. Вся церемония, которая длится около двух с половиной часов, символизирует процветание и удачу для всех в будущем году. Новогодняя церемония транслируется по телеканалам, поэтому ее может посмотреть любой житель страны.
Наши вьетнамские соседи тоже отмечают Новый год по лунному календарю и считают этот праздник главным в стране. Новый год — Тет — означает Первое утро первого дня нового периода, длится он три дня.
Во Вьетнаме это праздник чистоты и обновления — важно начать год правильно. Вьетнамцы покупают новую одежду, очищают свои дома, готовят разнообразные угощения, гасят все долги и мирятся с близкими и друзьями. Непременным атрибутом праздника на столе является и арбуз — чем он краснее, тем больше будет удачи для семьи. Традиция, сохраняющаяся поколениями, — раздавать красные конверты с деньгами.
На улицах Вьетнама разворачиваются местные «елочные базары», но не елки там продают, а различные растения, самые распространенные абрикосовые и персиковых деревья — символы нового начала.
Тайцы тоже отмечают Новый год три раза. Первый — их собственный — Сонгкран, он празднуется в апреле. Второй — китайский Праздник весны, ну, и, конечно, Новый год по европейской традиции, с 31 декабря на 1 января.
Европейский новый год жители Таиланда используют для путешествий, посещения родных и массовых гуляний. В это время по всей стране проходят различные мероприятия, концерты и грандиозные салюты. Одна из самых больших площадок для гуляний находится в Бангкоке перед Центральным Всемирным торговым центром.
Сонгкран — самый важный в Королевстве праздник, он известен как фестиваль «Брызги воды». В течение трех дней по всей стране проводятся многочисленные парады, шоу, религиозные обряды и массовые гуляния на улицах. Принято обрызгивать друг друга водой для очищения и благополучия. Эта традиция превращается в многодневные водяные бои. Второй день Сонгкрана официально признан национальным днем семьи. Это очень важное время для тайцев, когда нужно отдохнуть и провести его с друзьями и родными.
Новый год по лунному календарю мало отличается от китайского — тот же красный цвет везде, большое количество фонарей, праздничные шествия с огромными львами и драконами, фейерверки и петарды. Однако несмотря на большие торжества лунный Новый год не является официальным праздником.
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