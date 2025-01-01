Новый год по восточному: как отмечают праздник ближайшие соседи Приморья

Сонгкран — самый важный в Королевстве праздник, он известен как фестиваль «Брызги воды». В течение трех дней по всей стране проводятся многочисленные парады, шоу, религиозные обряды и массовые гуляния на улицах. Принято обрызгивать друг друга водой для очищения и благополучия. Эта традиция превращается в многодневные водяные бои. Второй день Сонгкрана официально признан национальным днем семьи. Это очень важное время для тайцев, когда нужно отдохнуть и провести его с друзьями и родными.