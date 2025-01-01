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Posted 1 января, 01:16

Published 1 января, 01:16

Modified 1 января, 01:16

Updated 1 января, 01:16

Рецептами уникальных блюд дальневосточной кухни поделились с жителями Приморья

От ухи с креветкой и гребешком до стрит-фуда: рецепты лучших деликатесов Приморья

1 января 2025, 01:16
Фото: 1MI.

Рецептами уникальных блюд дальневосточной кухни поделились с жителями Приморья

Сюжет
Морепродукты
Что приготовить любителям дальневосточной кухни, и чем удивить гостей на новогодних праздниках? Делимся рецептами уникальных блюд, которые вряд ли можно попробовать за пределами Приморья.

Дары Японского моря и приморской тайги разнообразны и насыщены уникальными питательными веществами. Делимся с вами рецептами деликатесов на основе свежих морепродуктов и местных ингредиентов. От ухи до пян-се: каждый сможет найти что-то по своему вкусу.

Тяхан — японский плов

Блюдо из риса готовится на сковороде с использованием свежих морепродуктов, чем-то напоминает любимый многими плов. Правда, вместо мяса здесь кальмар, гребешки и мидии.

Ингредиенты:

  • — Рис — 1 стакан
  • — Мидии в ракушках — 200 г
  • — Кальмар — 150 г
  • — Осьминог — 200 г
  • — Гребешок — 150 г
  • — Лук репчатый — 1 шт.
  • — Морковь — 1 шт.
  • — Чеснок — 2 зубчика
  • — Оливковое масло, специи по вкусу

Приготовление:

  1. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук.
  2. Добавьте нарезанную морковь и чеснок, обжаривайте несколько минут.
  3. Добавьте рис и перемешайте, чтобы он пропитался маслом.
  4. Залейте водой (в два раза больше объема риса) и доведите до кипения.
  5. Когда вода закипит, добавьте мидии, кальмары, осьминога и гребешки.
  6. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до готовности риса (около 20 минут).
Фото: 1MI. Изображение Midjourney

Дальневосточная уха

Уха — это одно из самых известных блюд Приморья. Ее здесь готовят с использованием свежей рыбы и морепродуктов. Дальневосточная уха отличается от классической русской версии тем, что в нее добавляют далеко не только речную рыбу.

Ингредиенты:

  • - Палтус — 200 г
  • - Нерка — 200 г
  • - Креветки — 150 г
  • - Вонголе — 100 г
  • - Кальмар — 150 г
  • - Картофель — 2 шт.
  • - Лук репчатый — 1 шт.
  • - Морковь — 1 шт.
  • - Саликорния (морская спаржа) — 50 г
  • - Тимьян, петрушка, лавровый лист по вкусу
  • - Соль, перец по вкусу
  • - Вода — 2 л

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте нарезанный картофель и варите до полуготовности.
  2. Обжарьте лук и морковь на сковороде до золотистого цвета.
  3. Добавьте к овощам нарезанную палтус и нерку, обжаривайте несколько минут.
  4. Переложите смесь в кастрюлю с бульоном и варите на медленном огне около 20 минут.
  5. Добавьте креветки, кальмары и вонголе. Варите еще 10 минут.
  6. В конце добавьте саликорнию и зелень. Подавайте горячей.
Фото: 1MI. Изображение Midjourney

Салат из папоротника

Популярное блюдо в Приморье, которое часто подают как закуску. Папоротник — источник полезных веществ и витаминов — в крае особенно ценят.

Ингредиенты:

  • — 200 г свежего папоротника
  • — 1 морковь
  • — 1 луковица
  • — Соевый соус по вкусу

Приготовление: Отварите папоротник до мягкости, нарежьте его соломкой вместе с морковью и луком. Заправьте соевым соусом.

Вариант для любителей пикантных вкусов: к соевому соусу добавить острый — шрирачу, кочудян, чили — и сушеный или свежий перец.

Гребешки

Наиболее простой рецепт — обжаренные гребешки в сливочном соусе.

Ингредиенты:

  • — 300-400 г морских гребешков (замороженных или свежих);
  • — 50 г сливочного масла;
  • — 4-5 зубчиков чеснока;
  • — 300 мл жирных сливок (30% или 35%) или 200 г сметаны;
  • — 1 лимон (для сока и цедры);
  • — Соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  • — На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте сливочное масло и дождитесь, пока оно растопится;
  • — Выложите гребешки на сковороду в один слой, не перегружая её. Обжаривайте гребешки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пересушивайте их, иначе они станут жесткими;
  • — Вытащите гребешки на тарелку, на сковороде обжарьте чеснок на сливочном масле;
  • — Добавьте сливки и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите соус, помешивая, пока он не загустеет (примерно 5–7 минут). Приправьте соус солью, перцем и добавьте цедру лимона для свежести;
  • — Положите гребешки в соус, потомите на медленном огне 5 минут.
Фото: 1MI

Пян-се

Пян-се — это паровые пирожки с различными начинками, которые стали популярными во Владивостоке благодаря корейской кухне.

Ингредиенты:

  • — Мука — 500 г
  • — Вода — 300 мл
  • — Дрожжи сухие — 1 ч. л.
  • — Сахар — 1 ст. л.
  • — Мясной фарш (свинина или говядина) — 300 г
  • — Капуста белокочанная — 200 г
  • — Лук репчатый — 1 шт.
  • — Перец черный молотый по вкусу

 

Тесто:

  1. В теплой воде растворите дрожжи и сахар, дайте постоять около 10 минут.
  2. Постепенно добавляйте муку, замесите тесто до однородной консистенции.
  3. Накройте тесто полотенцем и дайте подняться в теплом месте на час.

 

Начинка:

  1. Нашинкуйте капусту и лук, обжарьте их на сковороде до мягкости.
  2. Смешайте обжаренные овощи с мясным фаршем, добавьте специи.

 

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто на небольшие круглые лепешки.
  2. На каждую лепешку положите начинку и защипните края.
  3. Готовьте пян-се на пару около 20 минут.

Слабосоленая икра

Один из самых популярных приморских деликатесов. Чтобы засол получился хорошим, икра должна быть свежей.

Лучше всего использовать икру, извлеченную из только что пойманной рыбы. Чем быстрее вы засолите икру, тем лучше будет конечный продукт. Вся посуда должна быть чистой и стерилизованной, чтобы избежать попадания бактерий. При солении важно следить за температурой воды. Обычно она должна быть теплой (40-50°C) для лучшего растворения соли и удаления пленок.

Фото: 1MI

Как солить икру горбуши

Ингредиенты:

  • — 300 г очищенной икры горбуши
  • — 1 л воды
  • — 400 г соли

Приготовление:

  1. Вскипятите воду с солью и остудите до комнатной температуры.
  2. В глубокую миску положите марлю так, чтобы края свешивались наружу.
  3. Выложите в марлю икру и залейте раствором на 7–8 минут.
  4. Поднимите марлю за края и подвесьте или переложите в дуршлаг, оставив на 30–40 минут для стекания жидкости.
  5. Переложите икру в стеклянную банку и храните в холодильнике.

Как солить икру кеты

Ингредиенты:

  • — 250 г икры кеты
  • — 1 л воды
  • — 300 г соли
  • — 1 ч. ложка сахара (по желанию)

 

Приготовление:

  1. Вскипятите воду с солью и сахаром (если используете) до полного растворения.
  2. Остудите раствор до температуры 40–50°C.
  3. Поместите икру в теплый рассол на 10–15 минут, периодически помешивая.
  4. Слейте рассол через сито и промойте икру холодной водой.
  5. Переложите икру в чистую банку и храните в холодильнике.

Как солить икру сельди

Ингредиенты:

  • — 200 г икры сельди
  • — 1 стакан воды (250 мл)
  • — 2 ст. ложки соли
  • — 1 ч. ложка сахара

Приготовление:

  1. Отделите икру от пленки и тщательно промойте под холодной водой.
  2. В глубокой миске смешайте соль и сахар с водой до полного растворения.
  3. Положите икру в солевой раствор так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
  4. Поставьте миску с икрой в холодильник на 2-3 часа для просолки.
  5. После этого аккуратно выньте икру из раствора и промойте холодной проточной водой.
  6. Выложите икру на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги, затем переложите в стерильную емкость.

Хранить слабосоленую икру нужно недолго — не более недели. Можно заморозить ее, чтобы срок хранения увеличился.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Морепродукты#Еда#Уха#Приморский край#Гребешки#Приморье#Рецепты
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