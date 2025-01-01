От ухи с креветкой и гребешком до стрит-фуда: рецепты лучших деликатесов Приморья

Лучше всего использовать икру, извлеченную из только что пойманной рыбы. Чем быстрее вы засолите икру, тем лучше будет конечный продукт. Вся посуда должна быть чистой и стерилизованной, чтобы избежать попадания бактерий. При солении важно следить за температурой воды. Обычно она должна быть теплой (40-50°C) для лучшего растворения соли и удаления пленок.