От ухи с креветкой и гребешком до стрит-фуда: рецепты лучших деликатесов Приморья

Posted 1 января, 01:16
Published 1 января, 01:16
Modified 1 января, 01:16
Updated 1 января, 01:16
Дары Японского моря и приморской тайги разнообразны и насыщены уникальными питательными веществами. Делимся с вами рецептами деликатесов на основе свежих морепродуктов и местных ингредиентов. От ухи до пян-се: каждый сможет найти что-то по своему вкусу.
Блюдо из риса готовится на сковороде с использованием свежих морепродуктов, чем-то напоминает любимый многими плов. Правда, вместо мяса здесь кальмар, гребешки и мидии.
Ингредиенты:
Приготовление:
Уха — это одно из самых известных блюд Приморья. Ее здесь готовят с использованием свежей рыбы и морепродуктов. Дальневосточная уха отличается от классической русской версии тем, что в нее добавляют далеко не только речную рыбу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Популярное блюдо в Приморье, которое часто подают как закуску. Папоротник — источник полезных веществ и витаминов — в крае особенно ценят.
Ингредиенты:
Приготовление: Отварите папоротник до мягкости, нарежьте его соломкой вместе с морковью и луком. Заправьте соевым соусом.
Вариант для любителей пикантных вкусов: к соевому соусу добавить острый — шрирачу, кочудян, чили — и сушеный или свежий перец.
Наиболее простой рецепт — обжаренные гребешки в сливочном соусе.
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Приготовление:
Пян-се — это паровые пирожки с различными начинками, которые стали популярными во Владивостоке благодаря корейской кухне.
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Приготовление:
Один из самых популярных приморских деликатесов. Чтобы засол получился хорошим, икра должна быть свежей.
Лучше всего использовать икру, извлеченную из только что пойманной рыбы. Чем быстрее вы засолите икру, тем лучше будет конечный продукт. Вся посуда должна быть чистой и стерилизованной, чтобы избежать попадания бактерий. При солении важно следить за температурой воды. Обычно она должна быть теплой (40-50°C) для лучшего растворения соли и удаления пленок.
Как солить икру горбуши
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Как солить икру кеты
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Как солить икру сельди
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Хранить слабосоленую икру нужно недолго — не более недели. Можно заморозить ее, чтобы срок хранения увеличился.