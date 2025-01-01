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Posted 1 января, 00:39

Published 1 января, 00:39

Modified 1 января, 00:41

Updated 1 января, 00:41

Первый день 2025 года в Приморье: от легкого мороза до экстремальных -31°C

Первый день 2025 года в Приморье: от легкого мороза до экстремальных -31°C

1 января 2025, 00:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморском крае первый день нового года начался под влиянием тыловой части циклона, который сменится тропосферной ложбиной. В отдельных районах региона ожидается небольшой снег при температурном контрасте от -1 до -31 градуса.

Первое январское утро во Владивостоке встретило жителей переменной облачностью без осадков, но с гололедицей на отдельных участках дорог. Умеренный северо-западный ветер сохраняется после ночного усиления, при этом температура держится в пределах -3…-5 градусов. В Уссурийске после морозной ночи с температурой до -17 градусов наблюдается переменная облачность и слабый ветер, который к середине дня усилится до умеренного. Находка начала год с переменной облачности и умеренного северного ветра, температура воздуха установилась в диапазоне -1…-3 градуса. Share Rewrite

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Циклон#Снег#Мороз#Ветер#Приморский край#Приморье
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