Первый день 2025 года в Приморье: от легкого мороза до экстремальных -31°C

Первое январское утро во Владивостоке встретило жителей переменной облачностью без осадков, но с гололедицей на отдельных участках дорог. Умеренный северо-западный ветер сохраняется после ночного усиления, при этом температура держится в пределах -3…-5 градусов. В Уссурийске после морозной ночи с температурой до -17 градусов наблюдается переменная облачность и слабый ветер, который к середине дня усилится до умеренного. Находка начала год с переменной облачности и умеренного северного ветра, температура воздуха установилась в диапазоне -1…-3 градуса. Share Rewrite