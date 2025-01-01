Скучать некогда: ТОП-10 мест для зимних прогулок в Приморье

Для тех, кто хочет активную прогулку, отлично подойдет восхождение на гору Голец в Чугуевском районе, которую называют настоящей зимней сказкой. В это время года это одна из самых простых для восхождения вершина и одновременно — самая красивая в Приморье. Конечно, простота маршрута не означает, что не нужно готовиться к восхождению — снаряжение и хороший гид обязательно понадобятся. Но все старания того стоят — с вершины открывается потрясающий вид на другие горы Сихоте-Алиньского хребта.