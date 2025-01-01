Скучать некогда: ТОП-10 мест для зимних прогулок в Приморье

Posted 1 января, 05:19
Published 1 января, 05:19
Modified 1 января, 05:19
Updated 1 января, 05:19
В этом довольно протяженном парке для каждого приморца найдется занятие по душе, поэтому сюда жители региона едут целыми семьями. Расположенный в лесу парк обустроен прогулочными дорожками и тропинками, скамейками и качелями, мангальными зонами. В парке работают питстопы и кафе, творческие мастерские, катки и тюбинговые трассы. Ну, и какой же Новый год без Деда Мороза — здесь у него выстроен отдельный терем.
Каскад из пяти водопадов образован Кравцовским ключом, является памятником природы. Все они отличаются друг от друга и очень живописны. А зимой водопады превращаются в причудливые фигуры — днем вода подтаивает, а вечером замерзает. Благодаря этому каждый из водопадов становится отдельным природным произведением зимнего искусства.
Это русский исторический парк семейного отдыха. Здесь можно увидеть дома бронзового и железного веков, святилища и крепостные валы, посетить гончарные мастерские и узнать, как жили наши предки сотни лет назад.
Парк идеально подходит для прогулок — живописные озёра, пешеходные дорожки, музей тигра. Территория оборудована бревенчатыми беседками, удобными скамейками и детскими площадками, зонами для пикников. Есть и резиденция Деда Мороза с музеем новогодних игрушек и сувенирной лавкой.
Приморский сафари-парк
Особенность этого зоопарка в том, что животные содержатся не в клетках, а в максимально приближенных к природным условиях. Территория парка огромна, посмотреть можно тигра, льва, леопарда, рысь, их же можно покормить. Погладить оленя, кроликов и сов. Здесь есть три экскурсионных маршрута, два из которых проходят с экскурсоводами.
Центральная площадь Владивостока в новогодние каникулы — одно из самых посещаемых приморцами мест — жители региона едут в дальневосточную столицу целыми семьями специально, чтобы погулять по центральной площади с ее новогодней елкой и зимним городком. Кроме традиционных зимних активностей здесь проводятся различные мероприятия, концерты и ярмарки.
Набережные Владивостока прекрасны в любое время года, поэтому и зимой остаются популярными для прогулок. Набережную Цесаревича, Корабельную набережную и Спортивной гавани можно посетить в один день, это может стать хорошим пешеходным маршрутом, во время которого можно подышать морским воздухом, полюбоваться видами на бухту и Золотой мост, а также архитектурой исторической части города.
Для тех, кто хочет активную прогулку, отлично подойдет восхождение на гору Голец в Чугуевском районе, которую называют настоящей зимней сказкой. В это время года это одна из самых простых для восхождения вершина и одновременно — самая красивая в Приморье. Конечно, простота маршрута не означает, что не нужно готовиться к восхождению — снаряжение и хороший гид обязательно понадобятся. Но все старания того стоят — с вершины открывается потрясающий вид на другие горы Сихоте-Алиньского хребта.
Хотите найти частичку лета зимой, отправляйтесь на мыс Теляковского в Хасанском округе. Это совершенно уникальное место, здесь очень мало снега, растут вечнозеленые могильные сосны, и все это на фоне незамерзающего моря. Сделанные фото на таком фоне могут ввести в заблуждение ваших знакомых, которые могут подумать, что вы уехали из приморской зимы в теплые страны.
Это рай для туристов. Погулять на свежем воздухе, прикоснуться к дикой природе, пройти тропой самой редкой кошки на планете можно в эти зимние каникулы в национальном парке «Земля леопарда». Особые фотоукрытия подарят уникальную возможность для наблюдений и съёмок диких животных в естественной среде обитания, вдалеке от каменных джунглей и городского шума.
А самый популярный экомаршрут — «Тропой леопарда» — идеально подходит для отдыха всей семьей. Здесь установлено множество информационных стендов, табличек, интерактивных игровых элементов, мостиков и видовых площадок, делающих прогулку по-настоящему увлекательной.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с третьего декабря аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines запустили прямые рейсы в культурный центр КНР — Сиань. Стоит отметить, что один из древнейших городов Поднебесной стал третьим направлением авиаперевозчика из Приморья.