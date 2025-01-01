Трагическое начало года: пять пожаров в Приморье унесли жизни четырех человек

Posted 1 января, 04:10
Published 1 января, 04:10
Modified 1 января, 04:12
Updated 1 января, 04:12
В первый час нового года в Лесозаводске пострадала 88-летняя женщина при возгорании квартиры на первом этаже. В селе Перевозное пожар охватил рыбацкий стан, где в огне погиб 49-летний мужчина. На улице Шестой во Владивостоке пламя полностью охватило квартиру на втором этаже, где было найдено тело погибшего.
В Уссурийске при пожаре в частном доме погиб 43-летний мужчина.
Последняя трагедия произошла на улице Котельникова во Владивостоке, где пожарные спасли 20 человек, включая шестерых детей, но один человек погиб.
Дознаватели МЧС России устанавливают причины всех возгораний, отмечая, что ни в одном из помещений не было установлено автономных пожарных извещателей.