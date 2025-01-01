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Posted 1 января, 04:10

Published 1 января, 04:10

Modified 1 января, 04:12

Updated 1 января, 04:12

Трагическое начало года: пять пожаров в Приморье унесли жизни четырех человек

Трагическое начало года: пять пожаров в Приморье унесли жизни четырех человек

1 января 2025, 04:10
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Трагедия
За первые часы 2025 года в Приморском крае произошло пять крупных пожаров, унесших жизни четырех человек. В результате происшествий один человек получил травмы, а спасателям пришлось эвакуировать 20 жильцов.

В первый час нового года в Лесозаводске пострадала 88-летняя женщина при возгорании квартиры на первом этаже. В селе Перевозное пожар охватил рыбацкий стан, где в огне погиб 49-летний мужчина. На улице Шестой во Владивостоке пламя полностью охватило квартиру на втором этаже, где было найдено тело погибшего.

Фото: mchs_vdk

В Уссурийске при пожаре в частном доме погиб 43-летний мужчина.

Фото: mchs_vdk

Последняя трагедия произошла на улице Котельникова во Владивостоке, где пожарные спасли 20 человек, включая шестерых детей, но один человек погиб.

Фото: mchs_vdk

Дознаватели МЧС России устанавливают причины всех возгораний, отмечая, что ни в одном из помещений не было установлено автономных пожарных извещателей. 

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Уссурийск#МЧС России#Пожары#Трагедия#Эвакуация#Приморский край#Лесозаводск#Приморье#Происшествия
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