Трагическое начало года: пять пожаров в Приморье унесли жизни четырех человек

В первый час нового года в Лесозаводске пострадала 88-летняя женщина при возгорании квартиры на первом этаже. В селе Перевозное пожар охватил рыбацкий стан, где в огне погиб 49-летний мужчина. На улице Шестой во Владивостоке пламя полностью охватило квартиру на втором этаже, где было найдено тело погибшего.