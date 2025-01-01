Жители многоэтажки во Владивостоке оказались в огненной ловушке из-за пожара

Posted 1 января, 07:32
Published 1 января, 07:32
Modified 1 января, 07:34
Updated 1 января, 07:34
Сигнал о возгорании поступил в 10:41 по местному времени, когда в одной из квартир загорелись личные вещи. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде, которое отрезало жильцам пути к спасению.
В ходе спасательной операции огнеборцам пришлось использовать специальное оборудование для эвакуации четырех человек из задымленных помещений.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить жертв и пострадавших, а площадь пожара была ограничена десятью квадратными метрами.