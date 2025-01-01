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Posted 1 января, 07:32

Published 1 января, 07:32

Modified 1 января, 07:34

Updated 1 января, 07:34

Жители многоэтажки во Владивостоке оказались в огненной ловушке из-за пожара

Жители многоэтажки во Владивостоке оказались в огненной ловушке из-за пожара

1 января 2025, 07:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В первый день 2025 года жители многоквартирного дома на улице Сахалинской оказались в смертельной опасности. Пожар в квартире на седьмом этаже заблокировал пути эвакуации едким дымом.

Сигнал о возгорании поступил в 10:41 по местному времени, когда в одной из квартир загорелись личные вещи. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде, которое отрезало жильцам пути к спасению.

В ходе спасательной операции огнеборцам пришлось использовать специальное оборудование для эвакуации четырех человек из задымленных помещений.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить жертв и пострадавших, а площадь пожара была ограничена десятью квадратными метрами.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Спасатели#Эвакуация#Приморский край#Происшествия#Многоэтажка
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