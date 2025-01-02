Если середина зимы будет тёплой: народные приметы января в Приморье

Народные приметы января для жителей Приморья

Сюжет Новый год

Январь — самый любимый месяц в году. Приморцы отмечают Новый год и Рождество, а для тех, кому показалось мало праздников, есть еще и Старый новый год. В январе день заметно прибавляется, намекая о скором наступлении весны. Есть приметы, по которым можно предугадать, каким будет весь год.

Каким будет январь, таким и весь год Если в январе мало снега, то лето будет сухим. Сильные январские морозы предвещают сильные метели в феврале. Холодный январь сулит жаркий и засушливый июль — грибов будет мало, они появятся только осенью. А вот если в январе снежно и частые метели, то и июль будет дождливым. Если январь с оттепелями, то март ожидается холодным. Тепло в январе — весна будет поздней и затяжной. Если январский снег часто падает хлопьями, то можно ожидать дождливого лета. Чем крепче январские морозы, тем меньше вероятность града в летние месяцы. Снежный январь — к мокрому лету и обильному урожаю грибов. Приметы на каждый день 1 января. Звездная праздничная ночь — к большому урожаю ягод. Если в первый день года пасмурно, то и 1 июня будет пасмурно. И опять про грибы — если 1 января идет снег — к урожаю грибов. 3 января. Какая погода в Прокопьев день, таким будет сентябрь. 4 января. Какая погода в день Анастасии, таким будет месяц октябрь. 5 января. На Феодула ветер подул — к плодородному году. 6 января. Солнечный день — к урожаю. Оттепель — к урожаю гречихи. Звездное небо указывает на богатый урожай ягод. 7 января. На Рождество намело большие сугробы — к плодородному году. Оттепель — примета холодной весны. Если ночью на небе нет звезд, то будет неурожай ягод. 14 января. Туман или снег в Васильев день — примета урожайного года. Ветер предвещает хороший урожай орехов. 17 января. Чистое небо и полнолуние предвещает весеннее половодье. 18 января. Ночное чистое небо — отличный урожай гороха. Если ночью на небе звезды не видны, то будет летний неурожай грибов. 19 января. Оттепель на Крещение — к обильному урожаю пшеницы. Морозный день предсказывает летнюю засуху. Снегопад — к обильному урожаю. Полнолуние на Крещение предвещает весной половодье. 21 января. В этот день южный ветер предсказывает грозовое лето. Если в Емельянов день нет ветра, то ожидается солнечное лето. 22 января. Солнышко в Филиппов день — к хорошему урожаю. 23 января. В день Григория иней на деревьях предвещает холодное и дождливое лето. 24 января. Теплый Федосеев день — к теплой и ранней весне. 25 января. Солнечный Татьянин день — к раннему появлению перелетных птиц. Снег в этот день — к дождливому лету. 25 января. Ветер в день Павла — к сырому году. Звездная ночь предсказывает хороший урожай льна. 31 января. Метель и вьюга в Афанасьев день — к затяжной весне. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на Третьей Рабочей во Владивостоке состоялось открытие нового сквера «Тобольский». Благоустройство территории пришлось по душе горожанам, а мэр Константин Шестаков заявил, что это только первый этап проекта. «Мы давно этого ждали» — жители Владивостока радуются новому скверу Узнать подробнее Читайте также: Дешевле взять настоящую? Сколько стоят новогодние елки во Владивостоке? «Хата на Новый год» отчаянно ищет гостей во Владивостоке Срочно утепляйтесь: мороз до -36°С и сильный ветер пришли в Приморье