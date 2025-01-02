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Posted 1 января, 23:02

Published 1 января, 23:02

Modified 1 января, 23:02

Updated 1 января, 23:02

Где покататься на коньках во Владивостоке

Где покататься на коньках во Владивостоке: обзор катков

1 января 2025, 23:02
Фото: Изображение Midjourney.

Где покататься на коньках во Владивостоке

Сюжет
Зима
Зима — это время для самых разнообразных развлечений на свежем воздухе, и катание на коньках занимает в этом списке особое место. Во Владивостоке уже открылись ледовые катки, где каждый желающий может насладиться этим увлекательным зимним спортом.

В обзоре «Восток-Медиа» представлен список популярных катков города, доступных как бесплатно, так и за плату.

Каток на Центральной площади

Центральная площадь Владивостока вновь приглашает всех желающих покататься на коньках. С 30 декабря здесь установлены главная городская елка и световые фигуры, что создает особую праздничную атмосферу.

Часы работы:

30 декабря — с 12:00 до 22:00 (технические перерывы с 15:00 до 16:30 и с 19:00 до 20:30);

31 декабря — с 11:00 до 01:30 (1 января) (перерывы с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30);

1–8 января — с 11:00 до 22:00 (перерывы с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30);

9–28 января — с 12:00 до 21:00 (перерывы с 15:00 до 16:30 и с 18:00 до 19:30).

Каток на стадионе «Авангард»

Самый крупный ледовой простор Владивостока располагается на стадионе «Авангард». Здесь катаются под зажигательную музыку, и есть возможность подкрепиться в фуд-корте. Все новогодние праздники катание здесь будет совершенно бесплатным.

Часы работы: С 10:00 до 21:00.

Адрес: ул. Капитана Шефнера, 2.

Каток в парке культуры и отдыха имени Лазо

Этот уютный каток, идеально подходящий для начинающих, предлагает живописные виды на море. Помимо катка, здесь есть горка, праздничная елка и пункт проката коньков.

Вход: 150 рублей (детям до 7 лет и пенсионерам — 100 рублей).

Часы работы: С 10:00 до 20:00.

Адрес: ул. Десятая, 26.

Каток на озере Чан

На этом катке, созданном природой, вас ждет не идеально ровный лед, но зато катание абсолютно бесплатное. Наслаждайтесь красивыми видами озера, проводя время на свежем воздухе.

Часы работы: С 12:00 до 22:00.

Адрес: пр-т 100-летия Владивостока, 7б.

Стадион «Динамо»

Близость к центру делает этот стадион популярным местом для горожан. Здесь заливают лед поверх футбольного газона и устанавливают праздничные арт-объекты.

Часы работы:

По будням — с 12:00 до 23:00;

По выходным — с 10:00 до 23:00.

Адрес: ул. Адмирала Фокина, 1.

Телефон: +7 (4232) 26-10-44.

Центр отдыха «Комета»

В окружении живописной природы, этот современный каток предлагает отличные условия для зимнего отдыха. К услугам посетителей — кафе и регулярное обновление льда.

Вход:

Будни: взрослые — 250 рублей, пенсионеры и дети 7-14 лет — 200 рублей;

Выходные: взрослые — 350 рублей, пенсионеры и дети 7-14 лет — 300 рублей.

Часы работы:

По будням — с 13:00 до 22:00;

По выходным — с 10:00 до 22:00.

Адрес: ул. Шевченко, 202.

Телефон: +7 (4232) 77-19-13.

Арт-парк «Штыковские пруды»

Если вы ищете идеальное место для семейного отдыха на свежем воздухе, то арт-парк «Штыковские пруды» станет отличным выбором. С приходом зимы здесь открыта не только тюбинговая трасса, но и уютный каток. Пока дети веселятся, взрослые могут посетить мастер-классы или насладиться горячим куриным бульоном и аппетитными завертонами в местной кофе-точке.

Условия посещения и проката коньков:

Вход на каток включен в стоимость билета в парк.

Прокат коньков в будние дни составит 250 рублей в час, 100 рублей за последующие часы.

По выходным стоимость проката возрастает до 350 рублей в час, 200 рублей за каждый дополнительный час.

Каток работает с 11:00 до 18:00 в будни и до 19:00 по выходным.

Адрес: Шкотовский район, п. Штыково, ул. Берёзовая, 9.

Контактный телефон: +7 (423) 292-71-11.

Ледовая арена «Полюс»

Для любителей качественного льда и кругогодичного катания ледовая арена «Полюс» — это находка. Лед здесь обновляется каждый час, создавая идеальные условия для катания. На втором этаже расположено кафе, где можно согреться и отдохнуть.

Стоимость и услуги:

Час катания обойдется в 500 рублей для взрослых и детей; пенсионеры — 250 рублей.

Прокат коньков — 200 рублей в час (залог 1000 рублей и удостоверение личности).

Заточка коньков доступна за 250 рублей (новые) или 350 рублей (ржавые) за пару.

Хранение вещей доступно за 50 рублей.

Адрес: ул. Овчинникова, 26а.

Контактный телефон: +7 (4232) 67-37-50.

Культурно-спортивный комплекс «Фетисов Арена»

На «Фетисов Арене» можно почувствовать атмосферу настоящей хоккейной арены, где тренируются профессиональные спортсмены. Здесь проходят сеансы свободного катания, однако не забудьте одеться теплее, ведь температура воздуха в здании — 16 градусов.

Условия посещения:

Для взрослых стоимость катания — 300 рублей в час, для детей до 12 лет — 150 рублей.

Прокат коньков — 200 рублей в час, шлема — 100 рублей в час (залог — удостоверение личности или 1000 рублей).

Адрес: ул. Маковского, 284.

Контактный телефон: +7 (4232) 43-22-22.

Владивосток предлагает разнообразные возможности для зимнего отдыха на льду. Будь то семейные выходные в «Штыковских прудах», ледовая арена с отличным сервисом или современный комплекс «Фетисов Арена» — каждый найдет для себя что-то особенное. Выбирайте каток по вкусу и отправляйтесь за зимними впечатлениями.

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