Где покататься на коньках во Владивостоке: обзор катков

Если вы ищете идеальное место для семейного отдыха на свежем воздухе, то арт-парк «Штыковские пруды» станет отличным выбором. С приходом зимы здесь открыта не только тюбинговая трасса, но и уютный каток. Пока дети веселятся, взрослые могут посетить мастер-классы или насладиться горячим куриным бульоном и аппетитными завертонами в местной кофе-точке.