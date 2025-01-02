Где покататься на коньках во Владивостоке: обзор катков

Posted 1 января, 23:02
Published 1 января, 23:02
Modified 1 января, 23:02
Updated 1 января, 23:02
В обзоре «Восток-Медиа» представлен список популярных катков города, доступных как бесплатно, так и за плату.
Центральная площадь Владивостока вновь приглашает всех желающих покататься на коньках. С 30 декабря здесь установлены главная городская елка и световые фигуры, что создает особую праздничную атмосферу.
Часы работы:
30 декабря — с 12:00 до 22:00 (технические перерывы с 15:00 до 16:30 и с 19:00 до 20:30);
31 декабря — с 11:00 до 01:30 (1 января) (перерывы с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30);
1–8 января — с 11:00 до 22:00 (перерывы с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30);
9–28 января — с 12:00 до 21:00 (перерывы с 15:00 до 16:30 и с 18:00 до 19:30).
Самый крупный ледовой простор Владивостока располагается на стадионе «Авангард». Здесь катаются под зажигательную музыку, и есть возможность подкрепиться в фуд-корте. Все новогодние праздники катание здесь будет совершенно бесплатным.
Часы работы: С 10:00 до 21:00.
Адрес: ул. Капитана Шефнера, 2.
Каток в парке культуры и отдыха имени Лазо
Этот уютный каток, идеально подходящий для начинающих, предлагает живописные виды на море. Помимо катка, здесь есть горка, праздничная елка и пункт проката коньков.
Вход: 150 рублей (детям до 7 лет и пенсионерам — 100 рублей).
Часы работы: С 10:00 до 20:00.
Адрес: ул. Десятая, 26.
На этом катке, созданном природой, вас ждет не идеально ровный лед, но зато катание абсолютно бесплатное. Наслаждайтесь красивыми видами озера, проводя время на свежем воздухе.
Часы работы: С 12:00 до 22:00.
Адрес: пр-т 100-летия Владивостока, 7б.
Близость к центру делает этот стадион популярным местом для горожан. Здесь заливают лед поверх футбольного газона и устанавливают праздничные арт-объекты.
Часы работы:
По будням — с 12:00 до 23:00;
По выходным — с 10:00 до 23:00.
Адрес: ул. Адмирала Фокина, 1.
Телефон: +7 (4232) 26-10-44.
В окружении живописной природы, этот современный каток предлагает отличные условия для зимнего отдыха. К услугам посетителей — кафе и регулярное обновление льда.
Вход:
Будни: взрослые — 250 рублей, пенсионеры и дети 7-14 лет — 200 рублей;
Выходные: взрослые — 350 рублей, пенсионеры и дети 7-14 лет — 300 рублей.
Часы работы:
По будням — с 13:00 до 22:00;
По выходным — с 10:00 до 22:00.
Адрес: ул. Шевченко, 202.
Телефон: +7 (4232) 77-19-13.
Если вы ищете идеальное место для семейного отдыха на свежем воздухе, то арт-парк «Штыковские пруды» станет отличным выбором. С приходом зимы здесь открыта не только тюбинговая трасса, но и уютный каток. Пока дети веселятся, взрослые могут посетить мастер-классы или насладиться горячим куриным бульоном и аппетитными завертонами в местной кофе-точке.
Условия посещения и проката коньков:
Вход на каток включен в стоимость билета в парк.
Прокат коньков в будние дни составит 250 рублей в час, 100 рублей за последующие часы.
По выходным стоимость проката возрастает до 350 рублей в час, 200 рублей за каждый дополнительный час.
Каток работает с 11:00 до 18:00 в будни и до 19:00 по выходным.
Адрес: Шкотовский район, п. Штыково, ул. Берёзовая, 9.
Контактный телефон: +7 (423) 292-71-11.
Для любителей качественного льда и кругогодичного катания ледовая арена «Полюс» — это находка. Лед здесь обновляется каждый час, создавая идеальные условия для катания. На втором этаже расположено кафе, где можно согреться и отдохнуть.
Стоимость и услуги:
Час катания обойдется в 500 рублей для взрослых и детей; пенсионеры — 250 рублей.
Прокат коньков — 200 рублей в час (залог 1000 рублей и удостоверение личности).
Заточка коньков доступна за 250 рублей (новые) или 350 рублей (ржавые) за пару.
Хранение вещей доступно за 50 рублей.
Адрес: ул. Овчинникова, 26а.
Контактный телефон: +7 (4232) 67-37-50.
На «Фетисов Арене» можно почувствовать атмосферу настоящей хоккейной арены, где тренируются профессиональные спортсмены. Здесь проходят сеансы свободного катания, однако не забудьте одеться теплее, ведь температура воздуха в здании — 16 градусов.
Условия посещения:
Для взрослых стоимость катания — 300 рублей в час, для детей до 12 лет — 150 рублей.
Прокат коньков — 200 рублей в час, шлема — 100 рублей в час (залог — удостоверение личности или 1000 рублей).
Адрес: ул. Маковского, 284.
Контактный телефон: +7 (4232) 43-22-22.
Владивосток предлагает разнообразные возможности для зимнего отдыха на льду. Будь то семейные выходные в «Штыковских прудах», ледовая арена с отличным сервисом или современный комплекс «Фетисов Арена» — каждый найдет для себя что-то особенное. Выбирайте каток по вкусу и отправляйтесь за зимними впечатлениями.