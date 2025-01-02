Где заняться зимним спортом в Приморье — ТОП

Всего в пяти километрах от Арсеньева на улице Жуковского, 54 находится одна из самых популярных баз среди местных жителей и туристов — Arsgora. Отличные природные условия сочетаются здесь с высококлассным оснащением и профессиональными инструкторами. Благодаря этому база привлекает как начинающих спортсменов, так и опытных лыжников.