Илан Шор призвал постсоветские республики к объединению

Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, который стоит у истоков оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которые против него вели действующие власти, вынужденно покинул страну. В эмиграции продолжает помогать жителям Молдовы, реализует благотворительные и социальные проекты. Также является членом попечительского Совета автономной некоммерческой организации «Евразия».