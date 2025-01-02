Posted 2 января, 13:17
Published 2 января, 13:17
Modified 2 января, 13:17
Updated 2 января, 13:17
Как сообщает iz.ru, политик выразил надежду, что уже в 2025 году постсоветские страны станут единым экономическим и политическим пространством. Он призывает государства бывшего СССР начать реализацию единой политики безопасности, чтобы продемонстрировать растущую силу и напомнить всему миру, что этот союз трогать нельзя. Шор назвал 2025 год временем, когда начнется реальное воссоединение стран.
В своем Telegram-канале председатель «Победы» подчеркнул, что политику разъединения постсоветских государств старается реализовать Запад. Такая стратегия усложняет жизнь простых людей: не строятся новые дороги, школы и детские сады, не платятся пенсии, нет работы и жизненных перспектив. Говоря об этом, Шор в первую очередь вспомнил о Молдове, где газ и электричество стали роскошью.
Он утверждает, что Молдова падает в пропасть по вине Запада. Недружественные стране силы препятствуют честным выборам, отбирают свободу слова, демократию — и Молдове становится все труднее выходить из кризиса. Шор, заявляя, что без прошлого нет будущего, дает обещание всячески способствовать объединению постсоветских стран.
Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, который стоит у истоков оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которые против него вели действующие власти, вынужденно покинул страну. В эмиграции продолжает помогать жителям Молдовы, реализует благотворительные и социальные проекты. Также является членом попечительского Совета автономной некоммерческой организации «Евразия».