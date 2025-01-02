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Posted 2 января, 01:19

Published 2 января, 01:19

Modified 2 января, 01:19

Updated 2 января, 01:19

Новогодние открытки прошлого века заинтересовали владивостокцев

Какие открытки отправляли на новый год во Владивостоке сто и больше лет назад?

2 января 2025, 01:19
Фото: Музей имени Арсеньева.

Новогодние открытки прошлого века заинтересовали владивостокцев

Сюжет
Новый год
Новогодние открытки — милые, добрые, заполненные простыми и тёплыми словами. Они всегда были знаком любви, уважения, давали понять, что о человеке, которому открытка предназначена, помнят с добром.

Во Владивостоке новогодние открытки популярны были всегда, как в прошлом веке, так и в позапрошлом. Только тогда они были еще более наивными, что ли, удивительно трогательными в своей простоте.

Фото: Музей имени Арсеньева

Специалисты Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: активно отправлять друг другу — и далеко за пределы Владивостока, в Москву, в центральную часть России, в Европу и даже на другие континенты — жители Владивостока стали в конце XIX-начале XX веков. Открытки пользовались огромным спросом, причём как иностранного, так и российского производства.

Фото: Музей имени Арсеньева

А желали владивостокцы друг другу всегда — как сегодня, почти полтора века спустя — тех же самых простых вещей, которые остаются важными и главными в любое время: мира, счастья, здоровья, любви.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие игрушки изготавливали приморцы в преддверии Нового года.

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