Какие открытки отправляли на новый год во Владивостоке сто и больше лет назад?

Posted 2 января, 01:19
Published 2 января, 01:19
Modified 2 января, 01:19
Updated 2 января, 01:19
Во Владивостоке новогодние открытки популярны были всегда, как в прошлом веке, так и в позапрошлом. Только тогда они были еще более наивными, что ли, удивительно трогательными в своей простоте.
Специалисты Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: активно отправлять друг другу — и далеко за пределы Владивостока, в Москву, в центральную часть России, в Европу и даже на другие континенты — жители Владивостока стали в конце XIX-начале XX веков. Открытки пользовались огромным спросом, причём как иностранного, так и российского производства.
А желали владивостокцы друг другу всегда — как сегодня, почти полтора века спустя — тех же самых простых вещей, которые остаются важными и главными в любое время: мира, счастья, здоровья, любви.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие игрушки изготавливали приморцы в преддверии Нового года.