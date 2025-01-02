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Posted 2 января, 11:27

Published 2 января, 11:27

Modified 2 января, 11:29

Updated 2 января, 11:29

Картина дня в Приморье: тигр на трассе, ребенок без памяти и авария со скорой

Картина дня в Приморье: тигр на трассе, ребенок без памяти и авария со скорой

2 января 2025, 11:27
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Амурский тигр вышел на трассу в Приморье

В Приморье зафиксировали встречу с амурским тигром в Ольгинском районе. Кадрами с хищником очевидцы поделились в сети.

Тигр вышел к людям: хищника заметили на трассе в Приморье — видео
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Новые правила ввели после того, как ребенок получил травмы в ледовом городке в Приморье

Администрация Владивостока ужесточает правила катания с горок на центральной площади. Такое решение приняли после того, как маленькая девочка получила травмы в ледовом городке.

Ребенок потерял память: новые правила вводят в ледовом городке во Владивостоке
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Скорая помощь попала в серьезную аварию в Приморье

В Находке машину СМП чуть было не выбросило с дороги из-за сильного столкновения. К счастью, карета скорой помощи осталась на колесах.

Скорую чуть не отправили в кювет: жёсткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео
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Что принесет 2025-й жителям Приморья?

Наступление нового года для приморцев традиционное время перемен — уже с 1 января вступают в силу ряд изменений в законы страны, которые вносят немаловажные коррективы в жизнь россиян.

Рост тарифов, индексация пенсий и МРОТ: чего ждать от нового года жителям Приморья
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