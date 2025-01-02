Картина дня в Приморье: тигр на трассе, ребенок без памяти и авария со скорой

Posted 2 января, 11:27
Published 2 января, 11:27
Modified 2 января, 11:29
Updated 2 января, 11:29
Амурский тигр вышел на трассу в Приморье
В Приморье зафиксировали встречу с амурским тигром в Ольгинском районе. Кадрами с хищником очевидцы поделились в сети.
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Скорая помощь попала в серьезную аварию в Приморье
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Что принесет 2025-й жителям Приморья?
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