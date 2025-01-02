Креветки, крабы, гребешки — не довели бы до больничной койки: как хранить дары моря

Как правило, любые морепродукты мы приобретаем в замороженном виде, а заморозку, как известно ни попробовать, ни понюхать не удастся. Поэтому смотрим сначала на упаковку. Она не должна быть нарушена: любые повреждения приводят к вымерзанию продукта. Отделяющаяся влага в снег, это ухудшает качество. Если же морепродукт в вакуумной упаковке, то смотрите, что в ней не было пустого пространства.