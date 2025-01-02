Креветки, крабы, гребешки — не довели бы до больничной койки: как хранить дары моря

Posted 2 января, 09:09
Published 2 января, 09:09
Modified 2 января, 09:09
Updated 2 января, 09:09
Как правило, любые морепродукты мы приобретаем в замороженном виде, а заморозку, как известно ни попробовать, ни понюхать не удастся. Поэтому смотрим сначала на упаковку. Она не должна быть нарушена: любые повреждения приводят к вымерзанию продукта. Отделяющаяся влага в снег, это ухудшает качество. Если же морепродукт в вакуумной упаковке, то смотрите, что в ней не было пустого пространства.
️Далее смотрим срок годности. Здесь особых секретов нет — чем свежее, тем лучше. Для замороженных продуктов срок годности составляет около полугода. А вот если вы покупаете замороженные морепродукты на развес, срок хранения у них будет не больше недели. Лучше поинтересуйтесь, когда была поставка и попросите показать маркировку.
В магазинах часто продают глазированные морепродукты — обратите внимание, чтобы на них не было слишком много ледяной корочки, глазури. А то рискуете заплатить за воду, а выход самого продукта после разморозки будет очень маленький.
Обратите внимание на раковины моллюсков — они должны быть закрытыми и не битыми. Все ракообразные продаются с закрытыми и зафиксированными плотной резинкой клешнями, чтобы при продаже они не поранили ни себя, ни людей, ни ближних особей.
Если вы купили охлажденный продукт, то съесть его лучше в ближайшее время и не замораживать — это нарушит их консистенцию. По этой же причине не стоит их повторно замораживать после разморозки.
Размораживать морепродукты лучше при комнатной температуре или в холодильнике. В воде размораживают очень редко, потому что кристаллы льда, перемещаясь в продукте, разрушают ткани, выделяется много сока, и морепродукт получается безвкусным, некрасивым и сухим.
Свежих и приготовленных крабов храните в холодильнике. Лучше не ставить деликатес вблизи с продуктами с насыщенными ароматами. Это испортит вкус и запах краба и негативно отразится на его сроке хранения.
Креветки и гребешки можно хранить как в охлажденном виде в холодильнике, так и в замороженном в морозильной камере. Повторно замораживать и размораживать их нельзя, они могут испортиться.
Красная икра обладает коротким сроком хранения. Пластиковая тара держит свежесть всего 1-2 недели. В жестяной банке срок хранения до года. В стеклянной банке срок годности красной икры не более трех месяцев. После открытия банки он сокращается до четырех дней.
Свежие и вареные креветки можно безопасно хранить в холодильнике в течение трех дней. Размороженные хранят в холодильнике не более двух суток. В морозилке — 2-6 месяцев, но температура в морозильной камере при этом должна составлять -20 градусов.
Натуральные крабы сохраняют свою свежесть в течение двух суток если хранятся исключительно в холодильнике. Если от мяса стал исходить неприятный запах, то есть его уже нельзя, даже если соблюдались условия хранения морепродуктов.
Вареные крабы можно хранить при комнатной температуре всего пару часов. В холодильнике не более двух суток. В замороженном виде деликатес можно хранить около 6 месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что рост цен на красную икру, низкие уловы лососей и пессимистичные прогнозы на промысел будущих периодов — таковы итоги лососевой путины в Приморье и на Дальнем Востоке. Эксперты не склонны к оптимизму — в ближайшие пять-семь лет объемы красной добычи значительно не вырастут. В этом году рыбопромышленники не дотянули до планируемых объемов почти 100 тысяч тонн. И отраслевая наука в ближайшие годы не обещает рыбакам-дальневосточникам больших уловов. Последствия «неудачной» путины стали заметны практически сразу — красная икра резко взлетела в цене.