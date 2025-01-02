Место силы для рыбака: особенности зимней рыбалки в Приморье

Posted 2 января, 07:14
Published 2 января, 07:14
Modified 2 января, 07:14
Updated 2 января, 07:14
Как только в акваториях Приморского края встает лед рыбаки сотнями и тысячами едут, чтобы добыть рыбки и порадовать своих близких. Наша, приморская рыба самая вкусная. Именно поэтому так пользуется популярностью этот вид рыбалки.
Самый первый лед обычно становится на водоемах в районе Кипарисово — здесь «гуляют» косяки писуча — это первый улов в сезоне. Затем, через несколько дней льдом покрывается акватория в районе станции Океанская во Владивостоке и чуть позже бухта Мелководная около поселка Береговое в Хасанском округе. В эти места массово заходит любимый рыбаками вид рыбы — корюшка-малоротка. Если приморская погода позволит образоваться льду достаточной толщины, то в первой половине декабря или чуть позже эту рыбку ловят в больших количествах. А с января малоротка ловится только в бухтах в районе поселка Посьет Хасанского округа.
А вот какое место в зимнем сезоне 2024–2025 годов будет самым клёвым предсказать невозможно. Никто из рыбаков никогда не знает наверняка, где клёв будет лучше. В прошлую зиму приморские рыбаки самую удачную рыбалку отмечали на острове Русском.
«Вся рыбалка прошлой зимой была во Владивостоке, в районе полуострова Песчаный, острова Русский, в Северной и Южной бухтах, в Тавричанке. Ловилась навага, была корюшка, но не сказать, что много. Потом камбала пошла, правда, худая совсем.
А вот в Славянке рыбалка была неважная — на моей памяти такой год, чтоб рыбы прям почти не было, первый. Я много лет рыбачу. В Посьете, который раньше славился большими уловами корюшки, эта рыба уже давно перевелась. Парадоксальная ситуация, раньше весь Владивосток ездил в Славянку на рыбалку на пароме, а сейчас хоть самим туда езди, там рыбы больше», — рассказал рыбак Андрей Ерофеев.
Рыбаки, которые занимаются этим замечательным зимним хобби, знают, что одновременно это еще и опасное занятие. И каждый год на льду происходят ситуации, при которых людям угрожает опасность. Поэтому бывалые соблюдают определенные правила.
«Самое главное — необходимо дождаться, когда лед достигнет безопасной толщины, не рискуйте своими жизнями, такой риск уже стоил многим приморцам в лучшем случае потерей имущества, в худшем — жизни. Только безопасной рыбалкой можно действительно насладиться, взять улов и порадовать близких свежей рыбой», — говорит Андрей.
Лед толщиной 4-5 сантиметров опасный, на нем некомфортно находиться, и он отличается по цвету, более прозрачный. Чтобы в приморских акваториях встал лед нужно больше времени, морской лед имеет свою особенность, он рыхлый, и для безопасности такой лед должен быть толще процентов на 30-50, чем пресный.
«Помните, морской лед коварен, он не трещит как пресный. Определить безопасный лед в акватории можно по цвету. 8-сантиметровый лед становится более светлым, белым, теряет свою прозрачность. А 10-сантиметровый уже голубоватый», — говорит рыбак.
Опасно заходить на лед пока не рассветет, вы должны видеть лед, на который заходите. Откажитесь от употребления алкоголя, находиться на льду нетрезвым опасно. Обязательно запаситесь минимальными средствами спасения — веревку, которую в случае необходимости можно бросить своему товарищу, и «спасалки», которые крепятся на верхнюю одежду и помогают выбраться из полыньи. Когда выходите на первый, незнакомый лед, не одевайте рыбацкий ящик на обе лямки, достаточно на одну, чтоб в случае опасности его можно было быстро скинуть.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что олени в Приморье не «послушались» МЧС и вышли на тонкий лёд. Опасную прогулку оленей сняла фотоловушка в заповеднике «Земля леопарда». На кадрах видно, как копытные бродят прямо по тонкому льду. В дирекции заповедника успокоили — олени хорошо держатся на тонком льду без снега и ходят аккуратно, по самому краю. Порой они даже облизывают лед, чтобы утолить жажду.