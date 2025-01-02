Место силы для рыбака: особенности зимней рыбалки в Приморье

Самый первый лед обычно становится на водоемах в районе Кипарисово — здесь «гуляют» косяки писуча — это первый улов в сезоне. Затем, через несколько дней льдом покрывается акватория в районе станции Океанская во Владивостоке и чуть позже бухта Мелководная около поселка Береговое в Хасанском округе. В эти места массово заходит любимый рыбаками вид рыбы — корюшка-малоротка. Если приморская погода позволит образоваться льду достаточной толщины, то в первой половине декабря или чуть позже эту рыбку ловят в больших количествах. А с января малоротка ловится только в бухтах в районе поселка Посьет Хасанского округа.