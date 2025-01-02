Новые штрафы ждут водителей за нарушение ПДД в Приморье в 2025 году

Posted 2 января, 03:04
Published 2 января, 03:04
Modified 2 января, 03:04
Updated 2 января, 03:04
Например, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч штраф вырастет с 500 до 750 рублей. За непристегнутый ремень безопасности придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи.
За выезд на встречную полосу штраф увеличится до 7,5 тысячи рублей, а управление в нетрезвом состоянии обойдется в 45 тысяч рублей.
Также изменятся условия уплаты штрафов: срок для получения скидки увеличится до 30 дней, но сама скидка снизится до 25%. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года.
Также в ГАИ сообщают, что с 1 марта 2025 года, при регистрации автомобиля в ГИБДД не нужно будет показывать полис ОСАГО, его можно оформить позже. Однако требование иметь полис при вождении останется в силе.