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Posted 2 января, 07:46

Published 2 января, 07:46

Modified 2 января, 12:31

Updated 2 января, 12:31

Новые правила вводят в ледовом городке во Владивостоке

Новые правила вводят в ледовом городке во Владивостоке

2 января 2025, 07:46
Фото: adm_vl.
Сюжет
Новый год
Администрация Владивостока ужесточает правила катания с горок на центральной площади. Такое решение приняли после того, как маленькая девочка получила травмы в ледовом городке.

Городская администрация Владивостока ввела новые меры безопасности для катания с горок на центральной площади. Это решение стало следствием повышенной посещаемости и необходимости обеспечить комфортный и безопасный отдых для всех.

В один из дней на горке ребенок ударился головой. В результате травмы девочка получила проблемы с памятью и зрением. Пострадавшую доставили в травмпункт и передали медикам.

Среди принятых мер — выставление дополнительной охраны, усиление работы волонтёров, контролирующих спуски, и ограничение количества людей, одновременно находящихся на горке. Родителей и детей просят строго соблюдать установленные правила: не мешать работе волонтёров, быстро покидать нижнюю площадку после спуска, не толкаться и следить за детьми.

Администрация акцентирует внимание на важности соблюдения этих правил для обеспечения безопасности отдыхающих.

В связи с недавними инцидентами с травмами, власти призывают граждан объяснить детям правила поведения на аттракционах и внимательно следить за ситуацией во время активного отдыха.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие мероприятия пройдут в новогодние праздники во Владивостоке.

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