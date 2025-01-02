Новые правила вводят в ледовом городке во Владивостоке

Posted 2 января, 07:46
Published 2 января, 07:46
Modified 2 января, 12:31
Updated 2 января, 12:31
Городская администрация Владивостока ввела новые меры безопасности для катания с горок на центральной площади. Это решение стало следствием повышенной посещаемости и необходимости обеспечить комфортный и безопасный отдых для всех.
В один из дней на горке ребенок ударился головой. В результате травмы девочка получила проблемы с памятью и зрением. Пострадавшую доставили в травмпункт и передали медикам.
Среди принятых мер — выставление дополнительной охраны, усиление работы волонтёров, контролирующих спуски, и ограничение количества людей, одновременно находящихся на горке. Родителей и детей просят строго соблюдать установленные правила: не мешать работе волонтёров, быстро покидать нижнюю площадку после спуска, не толкаться и следить за детьми.
Администрация акцентирует внимание на важности соблюдения этих правил для обеспечения безопасности отдыхающих.
В связи с недавними инцидентами с травмами, власти призывают граждан объяснить детям правила поведения на аттракционах и внимательно следить за ситуацией во время активного отдыха.
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