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Posted 2 января, 05:23

Published 2 января, 05:23

Modified 2 января, 05:23

Updated 2 января, 05:23

Какие изменения грядут в 2025 году для жителей Приморья

Рост тарифов, индексация пенсий и МРОТ: чего ждать от нового года жителям Приморья

2 января 2025, 05:23
Фото: 1MI.

Какие изменения грядут в 2025 году для жителей Приморья

Сюжет
ЖКХ
Наступление нового года для приморцев традиционное время перемен — уже с 1 января вступают в силу ряд изменений в законы страны, которые вносят немаловажные коррективы в жизнь россиян.

Вырос МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января 2025 года увеличился на 16,6 процента и составил 22440 рублей. Это повышение направлено на поддержку уровня жизни граждан. Кстати, МРОТ будет увеличиваться ежегодно, и по указу президента, к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей.

Прожиточный минимум нужен, чтобы рассчитывать, в том числе, некоторые социальные выплаты. Его размер ежегодно индексируется. С начала 2025 года, согласно постановления правительства Приморского края, рост ПМ составит почти 9 процентов.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 23 001 рубль:

  • на душу населения — 21 102,
  • на детей — 20 469,
  • для пенсионеров — 18 148 рублей.

Вслед за повышением ПМ возрастут и социальные льготы.

Пенсии проиндексируют…

На 7,3 процента увеличатся страховые пенсии с 1 января 2025 года, причем это коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

У социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению рост составит 14,7 процента. Эта индексация назначена на 1 апреля 2025 года

Вырастут и военные пенсии и денежное довольствие, размер повышения рассчитают исходя из прогнозного уровня инфляции. Пока что это 4,5 процента.

 

… и материнский капитал

Увеличение материнского капитала на первого и второго ребенка тоже проиндексируют на 7,3 процента. По сравнению с текущим годом на первого ребенка будут выплачивать больше на 46 тысяч, на второго ребенка — на 61 тысячу рублей. Таким образом, с 1 февраля 2025 года выплата:

  • на первого ребенка составит 677 тысяч,
  • на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала ее при рождении первого ребенка.

Рост тарифов в ближайшую трехлетку

Куда ж без ежегодного роста тарифов — в ближайшие три года планово вырастут цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Жилищно-коммунальные тарифы вырастут с 1 июля 2025 года сильнее всего — на 11,9 процента. Затем, в 2026 году они поднимутся еще на 5,4, а в 2027-м — на 4,8 процента.

В 2025 году тарифы на газ увеличатся на 10,3 процента, в 2026 году — на 4,3, в 2027 году — на 4 процента.

Цены на электроэнергию для населения с июля 2025 года возрастут на 12,6 процента, с июля 2026 года — на 5,2, и с июля 2027 года — на 4 процента.

Изменения коснутся и пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании — рост цен здесь составит 11,6 процента в 2025 году, затем на 11,4 процента в 2026 году и на 5,9 процента в 2027 году.

Будем платить налоги по-новому

Новая система уплаты налога на доходы физических лиц начала свое действие с наступлением нового года. Теперь не все приморцы будут платить одинаковый процент — налоговая ставка будет зависеть от суммы и вида доходов и будет варьироваться от 13 до 22 процентов. Согласно закону ставка будет зависеть от годового дохода:

  • 13% — для дохода в размере 2,4 миллиона рублей включительно
  • 15% — для доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей, до 5 миллионов рублей включительно
  • 18% — для доходов от 5 миллионов рублей, но менее 20 миллионов рублей включительно
  • 20% — для доходов 20-50 миллионов рублей включительно
  • 22% — для доходов, превышающих 50 миллионов рублей в год.

Дополнительные средства, которые будет получать государство от прогрессивной шкалы уплаты НДФЛ, будут перераспределяться в пользу тех людей, которым требуется помощь — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Таким образом государство сокращает неравенство и восстанавливает социальную справедливость.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 января 2025 года во Владивостоке будет изменён муниципальный тариф на содержание жилья — в сторону повышения. Это шаг, возможно, непопулярный, но крайне необходимый и чрезвычайно важный.

Необходимо и важно: почему во Владивостоке повысится тариф на содержание жилья
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#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#ЖКХ#Материнский капитал#Тарифы#МРОТ#Прожиточный минимум#Инфляция#Пенсии#Приморский край#Приморье
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