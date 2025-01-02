Рост тарифов, индексация пенсий и МРОТ: чего ждать от нового года жителям Приморья

Posted 2 января, 05:23
Published 2 января, 05:23
Modified 2 января, 05:23
Updated 2 января, 05:23
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января 2025 года увеличился на 16,6 процента и составил 22440 рублей. Это повышение направлено на поддержку уровня жизни граждан. Кстати, МРОТ будет увеличиваться ежегодно, и по указу президента, к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей.
Прожиточный минимум нужен, чтобы рассчитывать, в том числе, некоторые социальные выплаты. Его размер ежегодно индексируется. С начала 2025 года, согласно постановления правительства Приморского края, рост ПМ составит почти 9 процентов.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 23 001 рубль:
Вслед за повышением ПМ возрастут и социальные льготы.
На 7,3 процента увеличатся страховые пенсии с 1 января 2025 года, причем это коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.
У социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению рост составит 14,7 процента. Эта индексация назначена на 1 апреля 2025 года
Вырастут и военные пенсии и денежное довольствие, размер повышения рассчитают исходя из прогнозного уровня инфляции. Пока что это 4,5 процента.
Увеличение материнского капитала на первого и второго ребенка тоже проиндексируют на 7,3 процента. По сравнению с текущим годом на первого ребенка будут выплачивать больше на 46 тысяч, на второго ребенка — на 61 тысячу рублей. Таким образом, с 1 февраля 2025 года выплата:
Куда ж без ежегодного роста тарифов — в ближайшие три года планово вырастут цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Жилищно-коммунальные тарифы вырастут с 1 июля 2025 года сильнее всего — на 11,9 процента. Затем, в 2026 году они поднимутся еще на 5,4, а в 2027-м — на 4,8 процента.
В 2025 году тарифы на газ увеличатся на 10,3 процента, в 2026 году — на 4,3, в 2027 году — на 4 процента.
Цены на электроэнергию для населения с июля 2025 года возрастут на 12,6 процента, с июля 2026 года — на 5,2, и с июля 2027 года — на 4 процента.
Изменения коснутся и пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании — рост цен здесь составит 11,6 процента в 2025 году, затем на 11,4 процента в 2026 году и на 5,9 процента в 2027 году.
Новая система уплаты налога на доходы физических лиц начала свое действие с наступлением нового года. Теперь не все приморцы будут платить одинаковый процент — налоговая ставка будет зависеть от суммы и вида доходов и будет варьироваться от 13 до 22 процентов. Согласно закону ставка будет зависеть от годового дохода:
Дополнительные средства, которые будет получать государство от прогрессивной шкалы уплаты НДФЛ, будут перераспределяться в пользу тех людей, которым требуется помощь — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Таким образом государство сокращает неравенство и восстанавливает социальную справедливость.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 января 2025 года во Владивостоке будет изменён муниципальный тариф на содержание жилья — в сторону повышения. Это шаг, возможно, непопулярный, но крайне необходимый и чрезвычайно важный.