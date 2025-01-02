Рост тарифов, индексация пенсий и МРОТ: чего ждать от нового года жителям Приморья

Куда ж без ежегодного роста тарифов — в ближайшие три года планово вырастут цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Жилищно-коммунальные тарифы вырастут с 1 июля 2025 года сильнее всего — на 11,9 процента. Затем, в 2026 году они поднимутся еще на 5,4, а в 2027-м — на 4,8 процента.