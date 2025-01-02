Штрафы за рыбалку и смертельная опасность грозят жителям Приморья

Специалисты провели профилактический рейд в районе Седанки, чтобы предупредить жителей Владивостока об опасности выхода на лед. Мероприятие организовали спасатели, полиция и администрация города. Заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло отметил, что запрет на выход на лед сохраняется до 12 января.