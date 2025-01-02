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Posted 2 января, 00:33

Published 2 января, 00:33

Modified 2 января, 01:56

Updated 2 января, 01:56

Штрафы за рыбалку и смертельная опасность грозят жителям Приморья

Штрафы за рыбалку и смертельная опасность грозят жителям Приморья

2 января 2025, 00:33
Фото: adm_vl.
Сюжет
Безопасность
Предупреждение о выходе на лед остается в силе до 12 января во Владивостоке. В городе проводят рейды, чтобы предупредить любителей рыбалки об опасности.

Специалисты провели профилактический рейд в районе Седанки, чтобы предупредить жителей Владивостока об опасности выхода на лед. Мероприятие организовали спасатели, полиция и администрация города. Заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло отметил, что запрет на выход на лед сохраняется до 12 января.

Фото: adm_vl
«Лед недостаточно крепок, чтобы выдержать вес человека. В этом районе недавно произошла трагедия, когда рыбака не удалось спасти», — добавил он. Свитайло призвал соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью, выходя на лед в запрещенных местах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продлили запрет на выход на лед.

Жителям Приморья напомнили о запрете выхода на лед
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