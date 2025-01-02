Штрафы за рыбалку и смертельная опасность грозят жителям Приморья

Posted 2 января, 00:33
Published 2 января, 00:33
Modified 2 января, 01:56
Updated 2 января, 01:56
Специалисты провели профилактический рейд в районе Седанки, чтобы предупредить жителей Владивостока об опасности выхода на лед. Мероприятие организовали спасатели, полиция и администрация города. Заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло отметил, что запрет на выход на лед сохраняется до 12 января.
«Лед недостаточно крепок, чтобы выдержать вес человека. В этом районе недавно произошла трагедия, когда рыбака не удалось спасти», — добавил он. Свитайло призвал соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью, выходя на лед в запрещенных местах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продлили запрет на выход на лед.