Скорую чуть не отправили в кювет: жёсткое ДТП попало на камеру в Приморье — видео

Posted 2 января, 05:56
Published 2 января, 05:56
Modified 2 января, 05:58
Updated 2 января, 05:58
1 января в Находке произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая, несмотря на сильный удар, осталась на ходу.
Инцидент произошел на одной из улиц города, и, судя по всему, пострадавшим была оказана медицинская помощь очень оперативно.
Очевидцы отмечают, что скорость, с которой произошло столкновение, была значительной, но благодаря профессионализму водителя и качеству автомобиля последствия могли быть гораздо более серьезными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.