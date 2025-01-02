Тайфуны, деньги и покупка жилья — что ожидает жителей Приморья в 2025

«Восток-Медиа» уже сообщало о прогнозе, который давал один из известных астрологов Александр Ремпель — он говорил, что третья мировая война до Владивостока не докатится. Наш эксперт тоже говорит о том, что угрозы от войны для Приморья и Владивостока нет, более того, он уверен, что после марта-апреля 2025 года ситуация с СВО начнет меняться в лучшую сторону.