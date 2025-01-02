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Posted 2 января, 10:03

Published 2 января, 10:03

Modified 2 января, 10:03

Updated 2 января, 10:03

2025 год — год возможностей для жителей Приморья

Тайфуны, деньги и покупка жилья — что ожидает жителей Приморья в 2025

2 января 2025, 10:03
Фото: vostokmedia.com.

2025 год — год возможностей для жителей Приморья

Сюжет
Новый год
Новый год — это время надежд и веры в лучшее будущее. Жителей Приморья в наступившем 2025-м году ожидают финансовые успехи и возможности для улучшения жизни — так говорят эксперты. 2025-й год станет для Приморья годом возможностей.

Заглянуть в будущее, чтобы узнать, что ожидает Приморский край и его жителей попытался наш эксперт, астролог Сергей Гончаров. Он уверен, что 2025-й год станет удачным для приморцев, главное правило — не упускать возможности.

«Весной регион пойдет на подъем, будут масштабные планы, формироваться новые проекты, успешными будут переговоры с инвесторами, особенно с иностранными партнерами. Финансовый аспект очень хороший, деньги в регион будут идти из разных источников — федеральный центр, иностранные инвесторы, больше всего инвестиций извне придет во второй половине года», — рассказал «Восток-Медиа» Сергей Гончаров.

По его словам, Дальний Восток становится привлекательным для партнеров, будет нарастать развитие регионов, и через три года отток населения резко снизится. Это касается и Приморского края. Уезжать отсюда станут реже.

Владивосток продолжит свое поступательное движение к развитию, хорошо будут проходить переговоры, город привлечет инвестиции извне, появятся новые компании, готовые вкладывать в экономику города.

«Год для Приморья будет благоприятным, кроме погодных условий. Ливни и тайфуны регион не оставят, хотя не станут большей проблемой, чем в 2024-м году. При этом те меры, которые введены в крае для защиты и предотвращения последствий ЧС станут очень эффективными и уже в 2025 году свою эффективность подтвердят. Эта работа в крае правительством продолжится и к 2027 году система предотвращения ЧС выйдет на новый уровень», — отметил эксперт.

Сергей Гончаров особо отметил, что жителям Приморья 2025 год даст массу возможностей, предоставит выбор, главное эти возможности видеть и их не упустить.

«Будет удачным все, что связано со сменой места жительства, строительства и приобретения жилья. Самое удачное время — вторая половина года — приморцы будут принимать решения, связанные с серьезными изменениями в своей жизни. К слову, 2026 год по возможностям для изменений будет поскуднее, так, что если задумали построить дом, например, лучше начать действовать в 2025-м», — подчеркнул астролог.

«Восток-Медиа» уже сообщало о прогнозе, который давал один из известных астрологов Александр Ремпель — он говорил, что третья мировая война до Владивостока не докатится. Наш эксперт тоже говорит о том, что угрозы от войны для Приморья и Владивостока нет, более того, он уверен, что после марта-апреля 2025 года ситуация с СВО начнет меняться в лучшую сторону.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что известный астролог Александр Ремпель подробно рассказал, что ожидает Приморье и Владивосток в ближайшие годы.

Куда бежать из Владивостока: астролог дал прогноз для города на ближайшие годы
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