Тигр вышел к людям: хищника заметили на трассе в Приморье — видео

Posted 2 января, 08:55
Published 2 января, 08:55
Modified 2 января, 08:57
Updated 2 января, 08:57
В Ольгинском районе Приморского края был замечен амурский тигр, что стало радостной новостью для местных жителей и специалистов. Хищник появился рядом с национальным парком «Зов тигра», что подтверждает успешные усилия по охране этого редкого вида.
Специалисты Центра «Амурский тигр» отмечают, что наблюдение за тиграми в этом регионе становится все более частым. Это свидетельствует о восстановлении популяции и улучшении условий их обитания. Однако с увеличением численности тигров возрастает и необходимость контроля за их поведением, особенно вблизи населенных пунктов.
Местные власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать осторожность, особенно в период активной миграции хищников. В случае появления тигров в населенных пунктах, специалисты готовы оперативно реагировать и принимать меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который несколько раз заходил в один из поселков в Приморье.