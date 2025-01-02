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Posted 2 января, 08:55

Published 2 января, 08:55

Modified 2 января, 08:57

Updated 2 января, 08:57

Амурского тигра встретили на трассе в Приморском крае

Тигр вышел к людям: хищника заметили на трассе в Приморье — видео

2 января 2025, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.

Амурского тигра встретили на трассе в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Приморье зафиксировали встречу с амурским тигром в Ольгинском районе. Кадрами с хищником очевидцы поделились в сети.

В Ольгинском районе Приморского края был замечен амурский тигр, что стало радостной новостью для местных жителей и специалистов. Хищник появился рядом с национальным парком «Зов тигра», что подтверждает успешные усилия по охране этого редкого вида.

Специалисты Центра «Амурский тигр» отмечают, что наблюдение за тиграми в этом регионе становится все более частым. Это свидетельствует о восстановлении популяции и улучшении условий их обитания. Однако с увеличением численности тигров возрастает и необходимость контроля за их поведением, особенно вблизи населенных пунктов.

Видео: Центр «Амурский тигр».

Местные власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать осторожность, особенно в период активной миграции хищников. В случае появления тигров в населенных пунктах, специалисты готовы оперативно реагировать и принимать меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который несколько раз заходил в один из поселков в Приморье.

Тигр заходил в поселок: хищник регулярно нападает на собак в селах Приморья
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