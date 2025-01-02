Тигр вышел к людям: хищника заметили на трассе в Приморье — видео

Специалисты Центра «Амурский тигр» отмечают, что наблюдение за тиграми в этом регионе становится все более частым. Это свидетельствует о восстановлении популяции и улучшении условий их обитания. Однако с увеличением численности тигров возрастает и необходимость контроля за их поведением, особенно вблизи населенных пунктов.