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Posted 2 января, 23:02

Published 2 января, 23:02

Modified 2 января, 23:02

Updated 2 января, 23:02

Где поесть во Владивостоке во время праздников?

Гастрономический гид по Владивостоку: где поесть в праздничные дни

2 января 2025, 23:02
Фото: Изображение Midjourney.

Где поесть во Владивостоке во время праздников?

Сюжет
Морепродукты
Владивосток — это настоящий рай для гурманов. В праздничные дни почти все заведения города работают и предлагают множество возможностей для кулинарных открытий. Список ресторанов, которые обязательно стоит посетить в этот особенный период — ищите в нашем материале.

Праздничные дни — время, когда хочется насладиться не только атмосферой, но и вкусными угощениями. Владивосток славится своим разнообразием гастрономических предложений, и в этот период рестораны города готовы удивлять даже самых искушенных гостей. Здесь можно ощутить вкус Азии, насладиться европейскими деликатесами или посетить уютные рестобары с местной кухней.

Рестораны Владивостока

Фото: Изображение Midjourney

Zuma Nova: Одним из самых заметных участников гастрономического мира города является проект Zuma Nova. В прошлом году ресторан был разрушен пожаром, но он смог возродиться в новом месте, в здании гостиницы Novotel. Здесь вас ждут те же незабываемые вкусы, созданные шеф-поваром Егором Анисимовым, и воспоминания об уютной обстановке.

Особое внимание стоит уделить приморским специалитетам, таким как трубач и трепанг.

Rakushka Seafood Bar & Kitchen: Для тех, кто хочет насладиться демократичными ценами и удивительным вкусом морепродуктов, это заведение станет настоящей находкой. Устрицы, гребешки и ежи — все это в меню присутствует в полной мере.

Здесь предлагаются блюда, отражающие региональные традиции, такие как приморский салат и рыбная каша.

Gusto Gastrobar: Это место привлекает внимание необычными гастрономическими пейрингами и яркой подачей блюд. Обязательно попробуйте крабов и другие морепродукты, а с утра вас порадуют сытные завтраки и ароматный кофе с домашним десертом.

Супра: Этот ресторан грузинской кухни особенно популярен среди горожан и туристов. Здесь подают уникальные блюда, такие как хинкали с морским гребешком, которые вы не найдете даже в Грузии.

Шумная и весёлая атмосфера делает это место идеальным для вечерних посиделок.

Миллионка: Заведение в историческом здании, впечатляющее своей эстетикой. Интерьер, насыщенный цветами и картинами, создает уникальное пространство.

В меню сочетаются русская и азиатская кухни, что делает выбор особенно интересным.

Бары Владивостока — куда сходить вечером?

Фото: Изображение Midjourney

Moonshine Bar: Это заведение привлекает звезд миксологии со всей России и предлагает посетителям насладиться коктейлями в уютной атмосфере.

Меню включает лёгкие блюда, которые идеально вписываются в концепцию вечера.

Atelier: Этот стильный бар предлагает уникальный подход к выбору коктейлей: напиток готовится под ваши предпочтения.

Здесь царит общительная и дружелюбная атмосфера, а «Пенициллин» — визитная карточка заведения.

Skybar Fourty Four: Находящийся на высоте 44 этажа, этот бар предлагает укромное место для танцев и созерцания ночного города.

Живая музыка и элегантная публика делают его отличным местом для вечернего отдыха.

Унесённые ветром: Заведение, где можно не только позавтракать, но и повеселиться на вечеринке.

Концерты, диджей-сеты и гастроужины угадывают любой музыкальный вкус.

Владивосток в праздничное время радует своим обилием разнообразных заведений, предлагающих отличные гастрономические впечатления. Начиная от простых баров до изысканных ресторанов, каждый найдет здесь что-то по душе.

Приятного вам отдыха и новых вкусовых открытий!

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#Новости#Спецпроекты#Владивосток#Морепродукты#Приморский край#Гастрономия#Рестораны#Кухня
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