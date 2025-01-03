Гастрономический гид по Владивостоку: где поесть в праздничные дни

Zuma Nova: Одним из самых заметных участников гастрономического мира города является проект Zuma Nova. В прошлом году ресторан был разрушен пожаром, но он смог возродиться в новом месте, в здании гостиницы Novotel. Здесь вас ждут те же незабываемые вкусы, созданные шеф-поваром Егором Анисимовым, и воспоминания об уютной обстановке.