Гастрономический гид по Владивостоку: где поесть в праздничные дни

Posted 2 января, 23:02
Published 2 января, 23:02
Modified 2 января, 23:02
Updated 2 января, 23:02
Праздничные дни — время, когда хочется насладиться не только атмосферой, но и вкусными угощениями. Владивосток славится своим разнообразием гастрономических предложений, и в этот период рестораны города готовы удивлять даже самых искушенных гостей. Здесь можно ощутить вкус Азии, насладиться европейскими деликатесами или посетить уютные рестобары с местной кухней.
Zuma Nova: Одним из самых заметных участников гастрономического мира города является проект Zuma Nova. В прошлом году ресторан был разрушен пожаром, но он смог возродиться в новом месте, в здании гостиницы Novotel. Здесь вас ждут те же незабываемые вкусы, созданные шеф-поваром Егором Анисимовым, и воспоминания об уютной обстановке.
Особое внимание стоит уделить приморским специалитетам, таким как трубач и трепанг.
Rakushka Seafood Bar & Kitchen: Для тех, кто хочет насладиться демократичными ценами и удивительным вкусом морепродуктов, это заведение станет настоящей находкой. Устрицы, гребешки и ежи — все это в меню присутствует в полной мере.
Здесь предлагаются блюда, отражающие региональные традиции, такие как приморский салат и рыбная каша.
Gusto Gastrobar: Это место привлекает внимание необычными гастрономическими пейрингами и яркой подачей блюд. Обязательно попробуйте крабов и другие морепродукты, а с утра вас порадуют сытные завтраки и ароматный кофе с домашним десертом.
Супра: Этот ресторан грузинской кухни особенно популярен среди горожан и туристов. Здесь подают уникальные блюда, такие как хинкали с морским гребешком, которые вы не найдете даже в Грузии.
Шумная и весёлая атмосфера делает это место идеальным для вечерних посиделок.
Миллионка: Заведение в историческом здании, впечатляющее своей эстетикой. Интерьер, насыщенный цветами и картинами, создает уникальное пространство.
В меню сочетаются русская и азиатская кухни, что делает выбор особенно интересным.
Moonshine Bar: Это заведение привлекает звезд миксологии со всей России и предлагает посетителям насладиться коктейлями в уютной атмосфере.
Меню включает лёгкие блюда, которые идеально вписываются в концепцию вечера.
Atelier: Этот стильный бар предлагает уникальный подход к выбору коктейлей: напиток готовится под ваши предпочтения.
Здесь царит общительная и дружелюбная атмосфера, а «Пенициллин» — визитная карточка заведения.
Skybar Fourty Four: Находящийся на высоте 44 этажа, этот бар предлагает укромное место для танцев и созерцания ночного города.
Живая музыка и элегантная публика делают его отличным местом для вечернего отдыха.
Унесённые ветром: Заведение, где можно не только позавтракать, но и повеселиться на вечеринке.
Концерты, диджей-сеты и гастроужины угадывают любой музыкальный вкус.
Владивосток в праздничное время радует своим обилием разнообразных заведений, предлагающих отличные гастрономические впечатления. Начиная от простых баров до изысканных ресторанов, каждый найдет здесь что-то по душе.
Приятного вам отдыха и новых вкусовых открытий!