Кит приплыл в залив Петра Великого за корюшкой в Приморье — видео

Поскольку китобои в прошлом не интересовались полосатиком из-за его небольших размеров, он избежал участи крупных китов, чьи популяции серьезно пострадали, а иногда даже оказались на грани вымирания. Сегодня этот вид нередко встречается в водах заповедника, который управляется организацией «Земля леопарда».