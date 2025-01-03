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Posted 3 января, 03:43

Published 3 января, 03:43

Modified 3 января, 03:45

Updated 3 января, 03:45

Кит Минке приплыл в Приморье за рыбкой

Кит приплыл в залив Петра Великого за корюшкой в Приморье — видео

3 января 2025, 03:43
Фото: 1MI.

Кит Минке приплыл в Приморье за рыбкой

Сюжет
Кит
Все на рыбалку к нам, в Приморье —даже киты. Северный малый полосатик, или кит Минке был замечен за рыбалкой.

Инспекторы в восточной части Дальневосточного морского заповедника во время антибраконьерского рейда увидели интересного гостя. Кит несколько раз показывался на поверхности воды, словно привлекая внимание сотрудников охраны.

Эксперты объясняют его появление в бухте Спасения рационом: этот вид питается преимущественно стайной рыбой — сельдью, корюшкой и другими, которые в изобилии заходят в залив Петра Великого именно в это время года.

Видео: @amurleo_land.

Поскольку китобои в прошлом не интересовались полосатиком из-за его небольших размеров, он избежал участи крупных китов, чьи популяции серьезно пострадали, а иногда даже оказались на грани вымирания. Сегодня этот вид нередко встречается в водах заповедника, который управляется организацией «Земля леопарда».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье зафиксировали встречу с амурским тигром в Ольгинском районе. Кадрами с хищником очевидцы поделились в сети.

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