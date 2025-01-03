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Posted 3 января, 01:29

Published 3 января, 01:29

Modified 3 января, 01:33

Updated 3 января, 01:33

Избрана мера пресечения полицейскому в Приморье

Под домашний арест: полицейский ответит за избиение жителя Дальнегорска — видео

3 января 2025, 01:29
Фото: 1MI.

Избрана мера пресечения полицейскому в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
В Дальнегорске избрана мера пресечения сотруднику полиции, подозреваемому в превышении полномочий. Он применил силу к неравнодушному горожанину, который почистил обледенелый тротуар.

Приморская прокуратура организовала проверку по публикации в социальных сетях Дальнегорска, где автор видео рассказала, что сотрудники местного отделения полиции применили силу в отношении местного жителя.

Пострадавший пояснил, что он почистил обледенелый тротуар и поправил покосившийся забор. В условиях бездействия органа местного самоуправления неравнодушный гражданин освободил проход. Но служба охраны, увидев «самоуправство» местного жителя, вызвала сотрудников полиции.

«28 декабря 2024 года мужчина прошел в здание МО МВД России „Дальнегорский“ без телесных повреждений, а после опроса покинул здание уже избитым. Работники прокуратуры не только поставили на контроль доследственную проверку по факту произошедшего, но и лично опросили участников инцидента. В результате, ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по п. „а“ ч.3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Видео: @prosecutor_pk.

Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу оперуполномоченного, подозреваемого в причастности к совершению преступления.

Суд вопреки позиции следствия и прокуратуры избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 суток.

Решение о мере пресечения в ближайшее время будет обжаловано прокурором в вышестоящий суд за мягкостью, поскольку по мнению ведомства домашний арест не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Находке машину СМП чуть было не выбросило с дороги из-за сильного столкновения. К счастью, карета скорой помощи осталась на колесах.

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