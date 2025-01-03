Погулять, сделать фото — куда пойти на праздничных выходных во Владивостоке

Posted 3 января, 10:03
Published 3 января, 10:03
Modified 3 января, 10:03
Updated 3 января, 10:03
Совместить приятное с полезным в краевом центре не так уж сложно. Где можно сделать шикарное фото со льдами? На Токаревской кошке, на набережной Спортивной гавани, на набережной ДВФУ, на набережной Арсеньева.
И свежим воздухом там же надышаться, морозным, морским! Ух! Нагулялись, надышались, с собой термос с кофе или чаем и бутерброды не взяли? Тогда освежаем в памяти адреса ближайших уютных ресторанчиков или кафе. Как вариант — торговых центров, крупных, таких, как «Дружба», «Калина Молл», «Черемушки» или «Седанка-Сити» и так далее. Там и согреться, и поесть можно, и фотозоны новогодние позволят сделать новые варианты красивых фотографий.
А можно свериться с расписанием и пойти в кино. Там, кстати, тоже есть и фотозоны, и места для перекуса. А после свежего воздуха в теплом кинозале так хорошо (на местах для поцелуев, а?).
Можно совместить приятное с полезным и после морозной прогулки зайти в музей имени Арсеньева или в Приморскую краевую картинную галерею. Да, еда вас там вряд ли будет ждать, а вот уникальные выставки — удивительных украшений и пасхальных яиц Фаберже (музей, 12+) или великого русского художника Поленова (галерея, 6+) — да.
Можно составить и другой маршрут — центральная площадь Владивостока, где полно зимних развлечений, затем — кафешка, прогулка по центру города, а к вечеру — на улицу Адмирала Фокина, где уже зажглась иллюминация.
Ждёт любителей зимних прогулок и парк имени Лазо, там и каток, кстати, с прокатом есть. Не хотите так далеко? Вспомните про каток на «Авангарде». А после — куда душа запросит.
Словом, маршруты в праздничный день можно складывать, как мозаику: сегодня один вариант, завтра — второй. Удачи!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что выставка «Эпоха Фаберже» открылась во Владивостоке в рамках ВЭФ-2024