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Posted 3 января, 10:03

Published 3 января, 10:03

Modified 3 января, 10:03

Updated 3 января, 10:03

Зимние маршруты праздничных дней во Владивостоке

Погулять, сделать фото — куда пойти на праздничных выходных во Владивостоке

3 января 2025, 10:03
Фото: vostokmedia.com.

Зимние маршруты праздничных дней во Владивостоке

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Выставка
Салатики с новогоднего стола доедены, отоспаться вроде тоже удалось, душа просит прогулок, впрочем, и тело не прочь размяться. Куда пойти погулять во Владивостоке в новогодние праздники?

Совместить приятное с полезным в краевом центре не так уж сложно. Где можно сделать шикарное фото со льдами? На Токаревской кошке, на набережной Спортивной гавани, на набережной ДВФУ, на набережной Арсеньева.

И свежим воздухом там же надышаться, морозным, морским! Ух! Нагулялись, надышались, с собой термос с кофе или чаем и бутерброды не взяли? Тогда освежаем в памяти адреса ближайших уютных ресторанчиков или кафе. Как вариант — торговых центров, крупных, таких, как «Дружба», «Калина Молл», «Черемушки» или «Седанка-Сити» и так далее. Там и согреться, и поесть можно, и фотозоны новогодние позволят сделать новые варианты красивых фотографий.

А можно свериться с расписанием и пойти в кино. Там, кстати, тоже есть и фотозоны, и места для перекуса. А после свежего воздуха в теплом кинозале так хорошо (на местах для поцелуев, а?).

Можно совместить приятное с полезным и после морозной прогулки зайти в музей имени Арсеньева или в Приморскую краевую картинную галерею. Да, еда вас там вряд ли будет ждать, а вот уникальные выставки — удивительных украшений и пасхальных яиц Фаберже (музей, 12+) или великого русского художника Поленова (галерея, 6+) — да.

Можно составить и другой маршрут — центральная площадь Владивостока, где полно зимних развлечений, затем — кафешка, прогулка по центру города, а к вечеру — на улицу Адмирала Фокина, где уже зажглась иллюминация.

Фото: 1MI

Ждёт любителей зимних прогулок и парк имени Лазо, там и каток, кстати, с прокатом есть. Не хотите так далеко? Вспомните про каток на «Авангарде». А после — куда душа запросит.

Словом, маршруты в праздничный день можно складывать, как мозаику: сегодня один вариант, завтра — второй. Удачи!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что выставка «Эпоха Фаберже» открылась во Владивостоке в рамках ВЭФ-2024

Стальное яйцо показали Владивостоку в рамках ВЭФ
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