Погулять, сделать фото — куда пойти на праздничных выходных во Владивостоке

И свежим воздухом там же надышаться, морозным, морским! Ух! Нагулялись, надышались, с собой термос с кофе или чаем и бутерброды не взяли? Тогда освежаем в памяти адреса ближайших уютных ресторанчиков или кафе. Как вариант — торговых центров, крупных, таких, как «Дружба», «Калина Молл», «Черемушки» или «Седанка-Сити» и так далее. Там и согреться, и поесть можно, и фотозоны новогодние позволят сделать новые варианты красивых фотографий.