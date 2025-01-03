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Posted 3 января, 03:10

Published 3 января, 03:10

Modified 3 января, 03:10

Updated 3 января, 03:10

Какие гостинцы привезти из Приморья в другие регионы

Приморские деликатесы: что привезти в подарок?

3 января 2025, 03:10
Фото: 1MI.

Какие гостинцы привезти из Приморья в другие регионы

Сюжет
Морепродукты
Для жителей других регионов привычные приморские продукты будут в диковинку. Что привезти из Приморья своим друзьям и родным, чтобы удивить их и порадовать?

Деликатесы из Приморья крайне ценят в других регионах: шоколад и конфеты, фрукты и ягоды, и морские деликатесы порадуют большинство россиян.

Что привезти в Сибирь, на Урал и в европейскую часть России

Жителей этих регионов удивляет близость Приморья к морю, странам Азии и азиатской культуре. Интересным сувениром будут азиатские продукты, многие из них за пределами Дальнего Востока достать можно с трудом. Сладости, снеки, чай — все это может оказаться очень кстати. Морепродуктам особенно порадуются жители регионов, далеких от моря и столицы. В поездке важно соблюдать правила перевозки продуктов, особенно парных и охлажденных.

Поразить друзей и родных из других регионов можно и сладостями Конфеты «Птичье молоко» местного производителя и шоколадки с ламинарией и трепангом неподражаемы, аналогов им нет. Удивительное сочетание порадует или даже немного испугает неискушенных.

Что привезти в Северные регионы

Свежие фрукты и овощи порадуют жителей Крайнего севера, там те же продукты обходятся намного дороже. Домашнее варенье из малины, клубники, смородины и жимолости придется по душе многим и будет очень кстати как угощение к чаю. К слову о чае: сбор из листьев смородины или китайский улун вряд ли с легкостью можно достать в северных регионах. Конфеты и шоколад с приморскими начинками тоже приятно порадуют ваших друзей и близких. Можно захватить плитку горького шоколада с морской солью или трепангом и поразить всех.

Что привезти в Китай

Для жителей КНР лучшим подарком будут российские сладости. Шоколад там производят совершенно иначе, и на вкус он кардинально отличается от сладостей российского производства. Китайские туристы килограммами скупают шоколад во время поездок в Приморье: говорят, что дома купить такой не смогут. Знающие туристы давно возят с собой шоколад в поездки по Китаю в качестве гостинцев. Теперь ажиотаж начался и среди самих китайцев: плитке легендарной «Аленки» они будут рады так, будто это слиток золота.

Гостинцы «на любителя»

К ним можно отнести то, что придется по душе не каждому: острые приправы, невиданные и возможно не самые полезные снеки. Сушеная морская капуста, о которой большинство россиян впервые услышали в песнях группы «Мумий тролль», долго хранится и мало весит, но по вкусу придется не всем. Ценителям морепродуктов и азиатской кухни она все же будет по душе. Тем, кто такого никогда не пробовал, лучше не везти капусту килограммами, чтобы не ошибиться.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что какие продукты чаще всего покупают приморцы — такой вопрос задали посетителям одного из краевых супермаркетов.

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