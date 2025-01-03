Приморские деликатесы: что привезти в подарок?

К ним можно отнести то, что придется по душе не каждому: острые приправы, невиданные и возможно не самые полезные снеки. Сушеная морская капуста, о которой большинство россиян впервые услышали в песнях группы «Мумий тролль», долго хранится и мало весит, но по вкусу придется не всем. Ценителям морепродуктов и азиатской кухни она все же будет по душе. Тем, кто такого никогда не пробовал, лучше не везти капусту килограммами, чтобы не ошибиться.