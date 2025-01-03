Там чудеса, там счастье бродит: что почитать зимним вечером приморцам

Прекрасным вариантом зимнего чтения, между прочим, станут и сочинения Владимира Арсеньева: «В дебрях Уссурийского края» (12+), «Дерсу Узала» (12+) и многие другие. Особенно хороши эти книги, когда за окном темно и холодно, а рядом с вами — еще и кружка с теплым вкусным чаем.