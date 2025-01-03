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Posted 3 января, 11:05

Published 3 января, 11:05

Modified 3 января, 11:05

Updated 3 января, 11:05

Жителям Приморского края посоветовали книги для зимнего чтения

Там чудеса, там счастье бродит: что почитать зимним вечером приморцам

3 января 2025, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

Жителям Приморского края посоветовали книги для зимнего чтения

Сюжет
Книги
В гости сходили, на елку на центральной площади Владивостока насмотрелись, иллюминацией полюбовались, зимнюю фотосессию провели, в театре и на выставках побывали, а вот чем занять вечера в новогодние праздники? Ответ прост — чтением.

Не станем составлять рейтингов или «топ-10 самых зимних книг», просто скажем: читайте то, к чему душа лежит. Любите детективы? Прекрасно. Фэнтези? Замечательно! Истории про попаданцев в иные времена? А почему нет? Романы? Да отлично же!

Мы вам просто предложим вам варианты — иногда полезно вспомнить или освежить в памяти что-то милое, приятное и почти забытое.

Например, рассказы О’Генри — «Дары волхвов» (12+), «Персики» (12+), «Последний лист» (12+) … Да любой рассказ этого автора — о любви, тепле, добре. Иногда зимними вечерами этого так не хватает.

А ещё лучше взять томик Пушкина. Например, сказки. Думаете, что не получите удовольствия от «Сказки о царе Салтане» (6+) или «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» (6+)? Ошибаетесь! Первые же строки волшебной пушкинской поэзии напомнят вам, как это здорово — читать любимые сказки.

Сказки — они бывают и для взрослых. Американская писательница Фанни Флэгг — большая мастерица душевных историй. Например, «Рождество и красный кардинал» (16+), «Жареные зеленые помидоры» (16+). Спорим, начнете читать и не оторветесь?

Прекрасным вариантом зимнего чтения, между прочим, станут и сочинения Владимира Арсеньева: «В дебрях Уссурийского края» (12+), «Дерсу Узала» (12+) и многие другие. Особенно хороши эти книги, когда за окном темно и холодно, а рядом с вами — еще и кружка с теплым вкусным чаем.

Ну и коль заговорили о приморской литературе, то, разумеется, нельзя не вспомнить письма Элеоноры Прей (16+). Прожить целую жизнь вместе с автором, узнать много интересного о Владивостоке и его людях — отличное чтение, и не только зимним вечером.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 10 лет исполнилось проекту «Сказки с молоком» во Владивостоке.

10 лет Владивосток слушает эти сказки, и кто только их не рассказывал
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#Новости#Общество#Владивосток#Книги#Пушкин#Приморский край#Приморье#Новогодние праздники
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