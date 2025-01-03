Там чудеса, там счастье бродит: что почитать зимним вечером приморцам

Posted 3 января, 11:05
Published 3 января, 11:05
Modified 3 января, 11:05
Updated 3 января, 11:05
Не станем составлять рейтингов или «топ-10 самых зимних книг», просто скажем: читайте то, к чему душа лежит. Любите детективы? Прекрасно. Фэнтези? Замечательно! Истории про попаданцев в иные времена? А почему нет? Романы? Да отлично же!
Мы вам просто предложим вам варианты — иногда полезно вспомнить или освежить в памяти что-то милое, приятное и почти забытое.
Например, рассказы О’Генри — «Дары волхвов» (12+), «Персики» (12+), «Последний лист» (12+) … Да любой рассказ этого автора — о любви, тепле, добре. Иногда зимними вечерами этого так не хватает.
А ещё лучше взять томик Пушкина. Например, сказки. Думаете, что не получите удовольствия от «Сказки о царе Салтане» (6+) или «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» (6+)? Ошибаетесь! Первые же строки волшебной пушкинской поэзии напомнят вам, как это здорово — читать любимые сказки.
Сказки — они бывают и для взрослых. Американская писательница Фанни Флэгг — большая мастерица душевных историй. Например, «Рождество и красный кардинал» (16+), «Жареные зеленые помидоры» (16+). Спорим, начнете читать и не оторветесь?
Прекрасным вариантом зимнего чтения, между прочим, станут и сочинения Владимира Арсеньева: «В дебрях Уссурийского края» (12+), «Дерсу Узала» (12+) и многие другие. Особенно хороши эти книги, когда за окном темно и холодно, а рядом с вами — еще и кружка с теплым вкусным чаем.
Ну и коль заговорили о приморской литературе, то, разумеется, нельзя не вспомнить письма Элеоноры Прей (16+). Прожить целую жизнь вместе с автором, узнать много интересного о Владивостоке и его людях — отличное чтение, и не только зимним вечером.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 10 лет исполнилось проекту «Сказки с молоком» во Владивостоке.