Владивосток во всей красе: топ лучших видовых площадок для зимних фото

Территория парка — хорошее место для зимней прогулки, а видовая площадка на вершине сопки позволит полюбоваться видами Владивостока и бухты Золотой Рог. Мэрия очень постаралась, чтобы сделать это место комфортным, уютным и современным. Так что здесь можно не только сделать красивые зимние фото, но и отдохнуть и приятно провести время.