Владивосток во всей красе: топ лучших видовых площадок для зимних фото

Posted 3 января, 07:12
Published 3 января, 07:12
Modified 3 января, 07:12
Updated 3 января, 07:12
Видовая площадка на сопке Бурачка стала очень популярной, особенно после проведенного там благоустройства. Наверх с комфортом можно подняться по лестнице, а на вершине отдохнуть, наслаждаясь красивым панорамным видом на город и Золотой мост. Кстати вид отсюда хорош круглые сутки — днем город светится в лучах солнца, к закату окрашивается алыми красками, а ночью загораются миллионы огней.
Эта самая известная видовая площадка среди владивостокцев и туристов, именно здесь большинство горожан сделали классические фото Золотого моста. Эта территория тоже благоустроена, правда работы все еще идут, но это не портит впечатление от видов, открывающихся в этой сопки. Кстати, самое живописное время — рассветные часы и ночь.
Территория парка — хорошее место для зимней прогулки, а видовая площадка на вершине сопки позволит полюбоваться видами Владивостока и бухты Золотой Рог. Мэрия очень постаралась, чтобы сделать это место комфортным, уютным и современным. Так что здесь можно не только сделать красивые зимние фото, но и отдохнуть и приятно провести время.
Сюда не надо взбираться, преодолевая десятки метров над уровнем моря. Достаточно приехать на морвокзал и выйти на площадку у моря. Отсюда открывается шикарный вид на Золотой мост, стоящие в порту корабли, виден Спасо-преображенский собор, купола которого сияют золотом на солнце. Здесь можно спокойно посидеть, отдохнуть, сделать эффектные фото и видео. А место расположения морвокзала в центре города позволяет продолжить прогулку.
Ротонда находится в районе кинотеатра «Океан», отсюда открывается вид на море, набережную Спортивной гавани. Это место еще одно из самых посещаемых во Владивостоке — еще с советских времен.
Широкая панорама на бухту Золотой Рог открывается из сквера Анны Щетининой, на Крыгина. Горожане приезжают сюда, чтобы в полной мере насладиться близостью моря, виды здесь просто шикарные.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в мэрии составили ТОП-5 парков, которые, по признанию горожан, идеально подходят для вечерних прогулок.