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Posted 3 января, 07:12

Published 3 января, 07:12

Modified 3 января, 07:12

Updated 3 января, 07:12

Шесть лучших видовых площадок Владивостока

Владивосток во всей красе: топ лучших видовых площадок для зимних фото

3 января 2025, 07:12
Фото: vostokmedia.com.

Шесть лучших видовых площадок Владивостока

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Новый год
Владивосток привлекает своей красотой — здесь вид с каждого холма будет практически видовым. Но есть самые популярные площадки, куда массово приходя жители и гости дальневосточной столицы, чтобы насладиться живописными видами на город, залив, мосты, алеющие закаты и сделать красивые фото.

Сопка Бурачка

Видовая площадка на сопке Бурачка стала очень популярной, особенно после проведенного там благоустройства. Наверх с комфортом можно подняться по лестнице, а на вершине отдохнуть, наслаждаясь красивым панорамным видом на город и Золотой мост. Кстати вид отсюда хорош круглые сутки — днем город светится в лучах солнца, к закату окрашивается алыми красками, а ночью загораются миллионы огней.

Фото: vostokmedia.com

Орлиное гнездо

Эта самая известная видовая площадка среди владивостокцев и туристов, именно здесь большинство горожан сделали классические фото Золотого моста. Эта территория тоже благоустроена, правда работы все еще идут, но это не портит впечатление от видов, открывающихся в этой сопки. Кстати, самое живописное время — рассветные часы и ночь.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Парк «Нагорный»

Территория парка — хорошее место для зимней прогулки, а видовая площадка на вершине сопки позволит полюбоваться видами Владивостока и бухты Золотой Рог. Мэрия очень постаралась, чтобы сделать это место комфортным, уютным и современным. Так что здесь можно не только сделать красивые зимние фото, но и отдохнуть и приятно провести время.

Фото: vostokmedia.com

Смотровая площадка на морвокзале

Сюда не надо взбираться, преодолевая десятки метров над уровнем моря. Достаточно приехать на морвокзал и выйти на площадку у моря. Отсюда открывается шикарный вид на Золотой мост, стоящие в порту корабли, виден Спасо-преображенский собор, купола которого сияют золотом на солнце. Здесь можно спокойно посидеть, отдохнуть, сделать эффектные фото и видео. А место расположения морвокзала в центре города позволяет продолжить прогулку.

Фото: vostokmedia.com

Ротонда с видом на набережную

Ротонда находится в районе кинотеатра «Океан», отсюда открывается вид на море, набережную Спортивной гавани. Это место еще одно из самых посещаемых во Владивостоке — еще с советских времен.

Сквер имени Анны Щетининой

Широкая панорама на бухту Золотой Рог открывается из сквера Анны Щетининой, на Крыгина. Горожане приезжают сюда, чтобы в полной мере насладиться близостью моря, виды здесь просто шикарные.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в мэрии составили ТОП-5 парков, которые, по признанию горожан, идеально подходят для вечерних прогулок.

Романтичный Владивосток: ТОП-5 лучших парков города для прогулок на закате
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