vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 05:09

Published 3 января, 05:09

Modified 3 января, 05:09

Updated 3 января, 05:09

Как подготовить автомобиль к рождественским холодам в Приморском крае?

Внимание автомобилистам: подготовь машину к новогодним морозам в Приморье

3 января 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.

Как подготовить автомобиль к рождественским холодам в Приморском крае?

Сюжет
Новый год
С наступлением новогодних праздников многие из нас планируют поездки — будь то к родственникам, на горнолыжный курорт или просто на природу. Однако перед тем, как отправиться в путь, важно убедиться, что ваш автомобиль готов к зимним условиям в Приморском крае.

В условиях рождественских морозов, когда температура может опускаться ниже -20, а то -30 градусов по Цельсию, особенно важно провести тщательную проверку. В этой статье мы расскажем о необходимых действиях, которые помогут вам подготовить автомобиль к новогодним праздникам.

Проверьте аккумулятор

Зимние морозы могут негативно сказаться на состоянии аккумулятора. Если он старый или разряженный, вероятность того, что он не заведётся в холодную погоду, значительно возрастает.

Как проверить

  • Осмотрите аккумулятор: проверьте наличие коррозии на клеммах и чистоту контактов. Если вы заметили окисление, очистите его специальным средством.
  • Проверьте уровень заряда: если у вас есть мультиметр, измерьте напряжение аккумулятора. Для 12-вольтной батареи норма показателя 12,6.
  • При необходимости замените: если аккумулятору больше трех лет или его состояние вызывает сомнения, лучше заменить его заранее.

Проверьте систему охлаждения

В зимний период система охлаждения автомобиля должна быть исправна, чтобы предотвратить перегрев двигателя и замерзание антифриза.

Как проверить

  • Уровень антифриза: убедитесь, что уровень антифриза в норме. При необходимости долейте его до нужного уровня.
  • Качество антифриза: проверьте, не потерял ли антифриз свои свойства. Для этого используйте ареометр или специальный тестер.
  • Проверка шлангов: осмотрите шланги системы охлаждения на наличие трещин и утечек.
Фото: Изображение Midjourney

Замените масло и фильтры

Качественное моторное масло обеспечивает надежную работу двигателя в холодное время года.

Как проверить

  • Проверьте уровень масла: используйте щуп для проверки уровня масла. Если он ниже минимальной отметки, долейте масло.
  • Замените масло и фильтр: если вы давно не меняли масло (более 5–7 тысяч километров), лучше сделать это перед поездкой. Используйте масло с зимними характеристиками.

Проверьте тормоза

Надежная работа тормозной системы — залог вашей безопасности на дороге.

Как проверить

  • Осмотрите тормозные колодки: проверьте их состояние. Если они изношены более чем на 50%, рекомендуется их заменить.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости: убедитесь, что уровень жидкости в норме.
  • Тестирование тормозов: перед длительной поездкой протестируйте тормоза на безопасном участке дороги.

Убедитесь в исправности отопителя и стеклоочистителей

Зимой важна не только видимость на дороге, но и комфорт внутри автомобиля.

Как проверить

  • Работа отопителя: включите отопитель и проверьте его работу в разных режимах.
  • Стеклоочистители: проверьте щетки стеклоочистителей на наличие износа. Если они оставляют полосы или не очищают стекло должным образом, замените их.
  • Омыватель стекол: проверьте уровень жидкости для омывателя и добавьте специальную зимнюю жидкость.

Проверьте шины

Качество шин критически важно для безопасности при движении по скользким зимним дорогам.

Как проверить

  • Давление в шинах: проверьте давление в шинах и приведите его в соответствие с рекомендациями производителя.
  • Запасное колесо: не забудьте проверить состояние запасного колеса и наличие необходимых инструментов для замены.
Фото: Изображение Midjourney

Подготовьте автомобиль к длительной стоянке

Если вы планируете оставить автомобиль на длительное время во время праздников:

Защитите от холода

  • Закройте окна и двери: убедитесь, что все окна плотно закрыты.
  • Используйте чехлы: накройте автомобиль специальными чехлами или пленкой для защиты от снега и льда.

Убедитесь в безопасности

  • Поставьте машину на охраняемую стоянку, если это возможно.
  • Убедитесь в наличии сигнализации, чтобы предотвратить кражу автомобиля.

Соберите дорожный набор

На случай непредвиденных обстоятельств соберите дорожный набор:

  • Запасное колесо и инструменты для замены;
  • Теплые одеяла;
  • Фонарик с запасными батарейками;
  • Аптечка первой помощи;
  • Запас еды и воды;
  • Лопата для снега;
  • Кошелек с наличными деньгами (на случай непредвиденных расходов).

Подготовка автомобиля к новогодним праздникам — важный шаг для обеспечения безопасности на дороге. Тщательно проверьте все системы автомобиля, замените необходимые жидкости и детали, а также соберите дорожный набор на случай непредвиденных ситуаций. Помните, что забота о своём автомобиле поможет избежать неприятных сюрпризов во время поездок в зимний период. Пусть ваши новогодние каникулы будут безопасными и радостными!

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, в какую резину лучше «переобуть» автомобиль в Приморском крае.

В какую резину «переобуть» свое авто этой зимой во Владивостоке?
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальные -35°C: сибирские морозы нанесут обширный удар по ПриморьюИз крайности в крайность: «лютые» морозы сменятся аномальным теплом в ПриморьеБудут и хлеб, и зрелище: что происходит на площади во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Автомобиль#Приморский край#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика