За золотым ключиком или за мечтой: куда пойти с ребенком во Владивостоке в новогодье

Posted 3 января, 02:04
Published 3 января, 02:04
Modified 3 января, 02:04
Updated 3 января, 02:04
В Приморском краевом академическом театре имени Горького спектакли для детей начинаются с небольшого утренника, где можно и порезвиться, и у ёлочки сфотографироваться.
В Приморском краевом театре молодёжи специально к новогодним праздникам поставили спектакль
С хоровода у елки начинаются и спектакли в Приморском краевом театре кукол.
Театр ТОФ приглашает детей и взрослых на антарктический новогодний спектакль «У ковчега в восемь» (6+). Почему антарктический? Потому что про пингвинов! Увидеть его можно 3–5 января в 11 и 14 часов.
Не забывает о юных зрителях и Приморская сцена Мариинского театра.
Приморская краевая филармония приглашает юных зрителей на утренники и чудесные концерты-спектакли в малом зале.
Начало всегда в 12 часов.
В Объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева от всей души советуем посмотреть выставку «Сокровища Фаберже» (6+) — она завершит работу сразу после новогодних каникул.
В Приморской краевой картинной галерее — выставку работ Василия Поленова (6+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 26 декабря в Приморском краевом академическом театре имени Горького — новогодняя, самая радостная и тёплая, весёлая и искренняя премьера — сказка «Буратино» (0+).