За золотым ключиком или за мечтой: куда пойти с ребенком во Владивостоке в новогодье

Театры и музеи Владивостока ждут юных зрителей в новогодние праздники

Сюжет Новый год

Новогодние каникулы — прекрасное время для культурного отдыха. Вместе с ребенком, всей семьей отправиться в театр или на выставку — да почему нет? Наоборот! Да и на центральную площадь можно зайти — на ёлку.

В Приморском краевом академическом театре имени Горького спектакли для детей начинаются с небольшого утренника, где можно и порезвиться, и у ёлочки сфотографироваться. 3 и 4 января в 11 и 14.30 здесь покажут спектакль «Волшебная лампа Аладдина» (0+),

5 января в это же время — «Снежную королеву» (0+), а 6 января — «Золушку» (0+).

7 и 8 января в 11 и 14.30 — премьера сказки «Буратино» (0+). Фото: Приморский академический театр имени Горького В Приморском краевом театре молодёжи специально к новогодним праздникам поставили спектакль «За мечтой!» (6+) — 3 и 4 января его покажут в 11 и 15 часов.

5 января в это же время — «Бременские музыканты» (6+),

6 — «Снежная королева» (6+),

7 января — «Летучий корабль» (6+), 8-го — «Тайна королевы Берты» (6+). С хоровода у елки начинаются и спектакли в Приморском краевом театре кукол. С 3-го по 5 января в 11 и 14 часов — спектакль «Зимовье зверей» (6+).

С 5-го по 8 января — удивительный и мудрый «Рождественский вертеп» (6+) — в 15 и 17 часов.

6 января в 11 и 14 часов — «УмМишка» (6+), 7 января в 10 и 12 часов — «Солнышко и снежные человечки» (6+). Театр ТОФ приглашает детей и взрослых на антарктический новогодний спектакль «У ковчега в восемь» (6+). Почему антарктический? Потому что про пингвинов! Увидеть его можно 3–5 января в 11 и 14 часов. Фото: Приморский краевой театр молодежи Не забывает о юных зрителях и Приморская сцена Мариинского театра. С 3-го по 6 января здесь на большой сцене можно увидеть волшебного и зимнего «Щелкунчика» (6+) в 14 и 19 часов, а на малой сцене — 3 и 6 января в 12 и 15 — «Бременские музыканты» (6+),

4 января в то же время — «Кот Мурыч» (6+),

5 января — «Маленький принц» (6+). Фото: Приморская сцена Мариинского театра Приморская краевая филармония приглашает юных зрителей на утренники и чудесные концерты-спектакли в малом зале. 3 января — «Кот в сапогах» (0+),

4-го — «Зимние потешки, забавы да пересмешки» (0+),

5 января — «Дюймовочка» (0+),

6-го — «Однажды в сказке» (0+),

7 января — «Веселая компания» (0+). Начало всегда в 12 часов. В Объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева от всей души советуем посмотреть выставку «Сокровища Фаберже» (6+) — она завершит работу сразу после новогодних каникул. В Приморской краевой картинной галерее — выставку работ Василия Поленова (6+). Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 26 декабря в Приморском краевом академическом театре имени Горького — новогодняя, самая радостная и тёплая, весёлая и искренняя премьера — сказка «Буратино» (0+). Все знают, как его зовут: герой из четырёх слогов вот-вот появится во Владивостоке Узнать подробнее Читайте также: Пусть в Новый год для жителей Приморья все окажется особенно красивым и волшебным Новые правила вводят в ледовом городке во Владивостоке Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего героя