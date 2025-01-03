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Posted 3 января, 08:01

Published 3 января, 08:01

Modified 3 января, 08:01

Updated 3 января, 08:01

Чем заняться в Приморье на новогодних каникулах

Зимние хобби для приморцев: лыжи, тюбинги коньки

3 января 2025, 08:01
Фото: 1MI.

Чем заняться в Приморье на новогодних каникулах

Сюжет
Туризм
С наступлением зимы жизнь в Приморье не замирает и не останавливается. Напротив, Приморский край предлагает жителям и гостям региона широкий спектр природных развлечений.

Один из популярных вариантов — лыжные прогулки, которые можно организовать на острове Русский. Здесь работает «Русская лыжня» — трасса с бесплатным прокатом лыжного оборудования, привлекающая любителей зимних видов спорта. Также можно отправиться на горнолыжные курорты, такие как база «Комета», где есть аренда оборудования и услуги инструкторов, что делает отдых доступным как для новичков, так и для опытных лыжников​.

Семейный отдых на свежем воздухе также доступен на базах «Штыковские пруды» и «Изумрудная долина», где помимо трасс для тюбинга оборудованы катки и организуются новогодние мероприятия. В «Изумрудной долине» посетители могут насладиться атмосферой праздника благодаря зимним фотозонам и встречам с Дедом Морозом — это особенно привлекает семей с детьми, создавая новогоднее настроение.

Активный отдых в Приморье зимой также популярен среди любителей походов по заснеженным маршрутам, как, например, на гору Пидан. Регион предлагает разнообразные маршруты для тех, кто ценит красоту зимней природы, что делает его привлекательным для туристов и способствует развитию внутреннего туризма в зимний сезон.

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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Туризм#Природа#Зима#Приморский край#Лыжи#Приморье#Активный отдых
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