Зимние хобби для приморцев: лыжи, тюбинги коньки

Один из популярных вариантов — лыжные прогулки, которые можно организовать на острове Русский. Здесь работает «Русская лыжня» — трасса с бесплатным прокатом лыжного оборудования, привлекающая любителей зимних видов спорта. Также можно отправиться на горнолыжные курорты, такие как база «Комета», где есть аренда оборудования и услуги инструкторов, что делает отдых доступным как для новичков, так и для опытных лыжников​.