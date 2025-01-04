Ай, пчёлочка златая: в Приморье в январские морозы согревают мёдом

Posted 4 января, 05:25
Published 4 января, 05:25
Modified 4 января, 05:27
Updated 4 января, 05:27
В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: каждый день, до 8 января включительно, в шатре «Приморский мёд» — одном из самых ярких и красивых на площади — проходят бесплатные мастер-классы (0+).
Принять участие в них могут и взрослые, и дети. Чаще раскрасить деревянную брошь-цветок, сделать яркую аппликацию или связать симпатичную пчёлку берётся детвора. И пока ребята создают поделки, взрослые дегустируют уникальный приморский мёд, который в большом разнообразии представлен в шатре, а также могут и купить полезную сладость, чтобы порадовать себя и домашних.
Шатер работает с 13 до 15 часов.
Напомним, Уссурийск стал одним из центров развития пчеловодства и производства мёда в Приморском крае.
Также на центральной площади города каждый день в 14 часов проходят игровые программы для всех желающих (0+), мастер-классы по фигурному катанию (6+).
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