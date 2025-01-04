vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 05:25

Published 4 января, 05:25

Modified 4 января, 05:27

Updated 4 января, 05:27

Уникальные медовые мастер-классы проходят в Приморском крае

Ай, пчёлочка златая: в Приморье в январские морозы согревают мёдом

4 января 2025, 05:25
Фото: Изображение Midjourney.

Уникальные медовые мастер-классы проходят в Приморском крае

Сюжет
Приморский мёд
Стать участником уникальных мастер-классов могут юные — и не только — жители Уссурийска. Для этого нужно просто прийти на центральную площадь, где раскинулся новогодний городок.

В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: каждый день, до 8 января включительно, в шатре «Приморский мёд» — одном из самых ярких и красивых на площади — проходят бесплатные мастер-классы (0+).

Принять участие в них могут и взрослые, и дети. Чаще раскрасить деревянную брошь-цветок, сделать яркую аппликацию или связать симпатичную пчёлку берётся детвора. И пока ребята создают поделки, взрослые дегустируют уникальный приморский мёд, который в большом разнообразии представлен в шатре, а также могут и купить полезную сладость, чтобы порадовать себя и домашних.

Фото: minkultpk

Шатер работает с 13 до 15 часов.

Напомним, Уссурийск стал одним из центров развития пчеловодства и производства мёда в Приморском крае.

Также на центральной площади города каждый день в 14 часов проходят игровые программы для всех желающих (0+), мастер-классы по фигурному катанию (6+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке сделать удачные фото в праздники.

Погулять, сделать фото — куда пойти на праздничных выходных во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Уссурийск#Мастер-класс#Приморский край#Приморский мёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика