Ай, пчёлочка златая: в Приморье в январские морозы согревают мёдом

Принять участие в них могут и взрослые, и дети. Чаще раскрасить деревянную брошь-цветок, сделать яркую аппликацию или связать симпатичную пчёлку берётся детвора. И пока ребята создают поделки, взрослые дегустируют уникальный приморский мёд, который в большом разнообразии представлен в шатре, а также могут и купить полезную сладость, чтобы порадовать себя и домашних.