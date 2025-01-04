Бал-маскарад, катки и ёлки: как встречали новый год во Владивостоке сто лет назад

Ну, а для молодёжи, для офицеров, среди которых было немало холостых, в новогоднюю ночь устраивали балы. Для морских офицеров бал-маскарад проходил в Морском собрании. Между прочим, это был один из немногих балов, который разрешалось посещать выпускницам городской гимназии и который щедро финансировало командование эскадры. Почему? Потому что именно на этом балу холостые офицеры знакомились с молодыми незамужними девушками, которые были им ровней по происхождению. Немало молодых семей начиналось именно с этого знакомства.