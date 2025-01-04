Бал-маскарад, катки и ёлки: как встречали новый год во Владивостоке сто лет назад

Posted 4 января, 01:26
Published 4 января, 01:26
Modified 4 января, 01:26
Updated 4 января, 01:26
Интересно, что первый новогодний праздник во Владивостоке отметили в 1861 году. К этому моменту, как рассказали в объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, в городе уже были гражданские жители, начальником военного поста был лейтенант Евгений Бурачек. Сохранились воспоминания о том, что все восторгались пирогами, которые испекла жена купца Якова Семенова.
Бал с дальним прицелом
Когда город немного разросся, жителей прибавилось, новый год стали отмечать семьями — особенно это касалось губернатора, командующего эскадрой, коменданта крепости, для которых именно этот праздник был возможностью побыть с родными, без посторонних.
Ну, а для молодёжи, для офицеров, среди которых было немало холостых, в новогоднюю ночь устраивали балы. Для морских офицеров бал-маскарад проходил в Морском собрании. Между прочим, это был один из немногих балов, который разрешалось посещать выпускницам городской гимназии и который щедро финансировало командование эскадры. Почему? Потому что именно на этом балу холостые офицеры знакомились с молодыми незамужними девушками, которые были им ровней по происхождению. Немало молодых семей начиналось именно с этого знакомства.
А офицеры «сухопутных» родов войск встречали новый год в Крепостном офицерском собрании. Здесь, увы, с дамами и танцами было сложнее, чаще всего господа офицеры встречали новый год за партией в вист или преферанс (после обильного ужина), отвлекаясь только на то, чтобы в полночь поднять бокал.
Балы для гражданских лиц — приказчиков, чиновников — проходили в Собрании приказчиков (с 1889 года оно находилось в деревянном здании, а в 1908 году было выстроено каменное, ныне это Пушкинский театр). Здесь устраивались и елки для детей, а взрослым за костюмы давали призы.
В 1888 году в городе открылась оранжерея Высоцкого, и преподнести даме букет живых цветов в разгар зимы на новый год было особым шиком.
Каток не для гимназистов
Одной из главных новогодних и зимних традиций во Владивостоке были катки. Их устраивали на льду бухты Золотой Рог. Катков было два — один напротив Адмиральской пристани (примерно в районе нынешнего отеля Vladivostok Grand hotel&Spa), а второй — напротив памятника адмиралу Невельскому (район набережной Цесаревича). Причем первый каток — хотя он и был общедоступным — гимназистам было строго-настрого запрещено посещать, а вот второй — можно. Нарушителей этого странного правила наказывали.
А самое интересное, рассказали в музее Арсеньева, в истории с катками Владивостока вот что. Сохранилась фотография примерно 1918 года, времен интервенции, на которой ясно видны на втором катке мальчишки с клюшками в руках. Это значит, что канадский хоккей во Владивосток привезли канадские интервенты и в него играли в городе в начале века. Между прочим, официальным днём рождения хоккея в СССР считается 1946 год.
Фейерверки и драконы
Показательно, что завершались новогодние праздники во Владивостоке тогда, когда его встречали представители азиатской диаспоры — китайцы, корейцы, японцы. То есть почти в конце зимы. В эти дни китайцы не работали, не торговали, даже воду не разносили. В городе устраивались фейерверки, а по улицам в центре Владивостока носили красочного дракона с фонариками внутри.
Жена Владимира Бурачка, сына Евгения Степановича, который служил во Владивостоке в 1910–1912 годах, писала своей матери:
«Хотела, дорогая мамуся, написать тебе письмо, да приходится ограничиваться открыткой. А то опоздаю и не увижу процессий, которые китайцы устраивают по случаю своего нового года. Говорят, будут нести огромного дракона на шесте».