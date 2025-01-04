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Posted 4 января, 06:25

Published 4 января, 06:25

Modified 4 января, 06:25

Updated 4 января, 06:25

Мастера народных ремесел Приморского края радуют сувенирами в праздник

Чтобы было тепло: сувениры от мастеров Приморья согреют душу в праздник

4 января 2025, 06:25
Фото: Изображение Midjourney.

Мастера народных ремесел Приморского края радуют сувенирами в праздник

Сюжет
Новый год
Подарки на новый год для жителей Приморского края могут быть разными — практичными и просто милыми, дорогими и не очень, это вопрос личных возможностей и предпочтений. Главное — чтобы согрели теплом и радостью.

Мастера народных ремесел и мастера декоративно-прикладного искусства Приморья приготовили к праздникам множество сувениров ручной работы. Это и керамика, и изделия из полимерной глины, и вышивка, и многое другое. Все они — и это главное — хранят тепло рук мастера, его задумку, его доброе послание будущему владельцу.

Приобрести сувениры можно было на предновогодних ярмарках, которые проходили в торговых центрах как Владивостока, так и других городов края.

— К новому году я стараюсь делать сувениры, которые согревают людей в холодное зимнее время, дарят им тепло, улыбку, сказку, — рассказала Наталья Христенко, народный мастер Приморского края, член Союза художников России. — Например, новогодние колокольчики в виде сказочных детей, не ангелочков, а как бы принцев и принцесс, которые в зимнее время закутываются в шарфики, надевают носочки, но в то же время они выглядят сказочными и такими символами удивительного праздника, символами сказки, символами тепла.
Фото: Предоставлено Натальей Христенко

Свои сувениры Наталья делает в мастерской традиционных ремёсел «Жар-птица», которая расположена в Фокино. Кстати, туда можно приехать в эти праздничные дни — на мастер-класс или экскурсию.

Фото: Предоставлено Натальей Христенко
— И котиков, конечно же, тоже делаю, — говорит Наталья. — Кто бы ни был символом грядущего года — от мыши до дракона, котики всегда вне конкуренции. Глиняные, на тарелках, разные.
А еще мы делаем пряничные домики. Это традиционное оформление новогоднего стола, И в то же время это процесс, который объединяет взрослых и детей.
Фото: Изображение Midjourney

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивосток приезжал поезд Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза прибудет в Приморье
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