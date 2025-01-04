Чтобы было тепло: сувениры от мастеров Приморья согреют душу в праздник

Мастера народных ремесел и мастера декоративно-прикладного искусства Приморья приготовили к праздникам множество сувениров ручной работы. Это и керамика, и изделия из полимерной глины, и вышивка, и многое другое. Все они — и это главное — хранят тепло рук мастера, его задумку, его доброе послание будущему владельцу.