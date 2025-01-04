Двойное дно на Сафонова и призрак в ГУМе: легенды и мифы Владивостока

Владивосток полон мистических историй и легенд, придающих городу уникальный шарм. Будь то рассказы о призраках или мифах о сокровищах, эти элементы фольклора живые и актуальные, пронизывают повседневную жизнь и становятся поводом для увлекательных обсуждений. Важно помнить, что каждый из нас сам решает, верить в эти сказания или нет, но они безусловно делают Владивосток неподражаемым.