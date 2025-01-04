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Posted 4 января, 11:01

Published 4 января, 11:01

Modified 4 января, 11:01

Updated 4 января, 11:01

Легенды и мифы о Владивостоке

Двойное дно на Сафонова и призрак в ГУМе: легенды и мифы Владивостока

4 января 2025, 11:01
Фото: 1MI.

Легенды и мифы о Владивостоке

Сюжет
Остров Русский
Владивосток с его богатой историей и культурой окутан многочисленными легендами и мифами, которые вызывают как трепет, так и удивление. О захватывающих историях про подземелья, призраков и загадочные озёра центра Приморья — читайте в материале «Восток-Медиа».

Как и в любом крупном городе мира, во Владивостоке существуют свои уникальные легенды и мифы, сообщает «Культурное Приморье». Рассказы о неприкаянных душах, таинственных подземельях и загадочных местах всегда будоражат воображение как местных жителей, так и туристов. Эти рассказы стали неотъемлемым элементом культурного наследия города.

Двойное дно на озере Сафонова

На улице Сафонова расположилось небольшое озеро, возникшее на месте старого карьера конца XIX века. Карьер был затоплен грунтовыми водами, и сегодня над его двойным дном ходят страшные легенды.

Местные жители избегают купаться в его водах, полагая, что в полнолуние озеро способно утащить пловца в потусторонний мир через невидимую воронку. Несмотря на мифы, это место привлекает внимание благодаря красноухим черепахам, редким для дикой природы России.

Таинственный тоннель на острове Русский

На острове Русский безымянный тоннель, хотя и не имеет подтверждений исторических сураб, остаётся предметом споров и исследований экстремалов. Согласно легенде, тоннель когда-то использовали японцы для скрытного перемещения войск. Любопытные исследователи продолжают изучать старые карты и слушать рассказы пожилых людей в поисках правды.

Реальные тоннели острова Русский, многофункциональные и заброшенные во времена Советского Союза, никак не связаны с этой легендой. До него можно добраться по знаменитому Золотому мосту.

Дух фрау Лангелитье и торговый центр «Центральный»

Центральный торговый дом во Владивостоке — памятник архитектуры конца XIX века, который овеян духом истории. В прежние времена здание принадлежало купцу Лангелитье и его супруге.

После революционных событий дом стал гастрономом, а призрак фрау Лангелитье якобы стал проявлять недовольство преобразованиями, издавая таинственные звуки в ночи. Эти мифы добавляют зданию ещё одну грань мистического очарования.

Призрак первого владельца ГУМа

Большой универсальный магазин (ГУМ) Владивостока, построенный в начале XX века для компании «Кунст и Альберс», стал домом для еще одной городской легенды. Оборудованное в стиле романтического модерна здание скрывает в своих коридорах легенду о призраке первого владельца, Густава Кунста, который якобы бродит здесь по ночам в элегантном фраке, спорно дополняя не только шопинг, но и захватывающую атмосферу мистерий.

Владивосток полон мистических историй и легенд, придающих городу уникальный шарм. Будь то рассказы о призраках или мифах о сокровищах, эти элементы фольклора живые и актуальные, пронизывают повседневную жизнь и становятся поводом для увлекательных обсуждений. Важно помнить, что каждый из нас сам решает, верить в эти сказания или нет, но они безусловно делают Владивосток неподражаемым.

#Новости#Спецпроекты#Владивосток#Тоннель#Остров Русский#Приморский край#ГУМ#Мифы
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