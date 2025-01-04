vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 03:13

Published 4 января, 03:13

Modified 4 января, 03:13

Updated 4 января, 03:13

Жителям Приморского края дали совет, как согреться в морозы

Джинсы-скинни долой, варежкам — да: топ-5 способов согреться в приморские морозы

4 января 2025, 03:13
Фото: Изображение Midjourney.

Жителям Приморского края дали совет, как согреться в морозы

Сюжет
Новый год
Зима во Владивостоке — штука коварная. Ветер и высокая влажность усиливают действие холода, и опытные владивостокцы знают, что в прогнозе погоды нужно смотреть на графу «по ощущениям». И как согреться, когда на улице промозгло и холодно?

Вот наш топ-5 испытанных приёмов, как согреться в морозные деньки.

Само собой, самые простые и действенные способы — зайти в кафе или кофейню, выпить горячего чаю или кофе с тёплой выпечкой. Между прочим, доказано, что сытые люди дольше не мерзнут. Как говорил герой одного старого фильма, «человек не погибнет от холода, если может добыть пищу».

Второй способ — на тот случай, если поблизости от места вашей прогулки нет ни кафе, ни чего-то в этом роде. Тогда ваш лучший друг — термос с горячим напитком. Не алкогольным! И лучше — в меру сладким. Ну или термокружка.

Можно согреться, если активно подвигаться — поиграйте в снежки, в догонялки, просто поставьте в наушниках ритмичную музыку и потанцуйте — а почему нет, вы на природе, настроение отличное!

Фото: vostokmedia.com

Согреться можно и заранее, так сказать, если правильно подобрать одежду. Первое — она должна быть свободной. Идёте на прогулку — забудьте о джинсах-скинни, обтягивающих джинсах. Удобные широкие брюки. Второе — натуральные ткани. Синтетика вас не согреет. Третье — шарф и шапка и варежки, именно варежки, а не перчатки. . Четвертое — уютные шерстяные носки. И пятое — доказано, что свитер с вязкой «косами» греет лучше. Такая вязка более плотная.

И нельзя забывать про достижения прогресса. Разогревающиеся стельки, накладки на одежду — ими пользуются любители подледной рыбалки, зимних походов, ну и вы не забывайте. Купить можно в туристических магазинах и на маркетплейсах.

Цитрусы Деда Мороза везут в Приморский край десятками тонн
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые правила вводят в ледовом городке во ВладивостокеДо -34°С и сильный северный ветер: резко похолодало в ПриморьеЗимнее волшебство: чарующий снегопад укрыл Приморье — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Кафе#Зима#Снег#Непогода#Приморский край#Приморье#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика