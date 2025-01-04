Джинсы-скинни долой, варежкам — да: топ-5 способов согреться в приморские морозы

Согреться можно и заранее, так сказать, если правильно подобрать одежду. Первое — она должна быть свободной. Идёте на прогулку — забудьте о джинсах-скинни, обтягивающих джинсах. Удобные широкие брюки. Второе — натуральные ткани. Синтетика вас не согреет. Третье — шарф и шапка и варежки, именно варежки, а не перчатки. . Четвертое — уютные шерстяные носки. И пятое — доказано, что свитер с вязкой «косами» греет лучше. Такая вязка более плотная.