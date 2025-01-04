Джинсы-скинни долой, варежкам — да: топ-5 способов согреться в приморские морозы

Posted 4 января, 03:13
Published 4 января, 03:13
Modified 4 января, 03:13
Updated 4 января, 03:13
Вот наш топ-5 испытанных приёмов, как согреться в морозные деньки.
Само собой, самые простые и действенные способы — зайти в кафе или кофейню, выпить горячего чаю или кофе с тёплой выпечкой. Между прочим, доказано, что сытые люди дольше не мерзнут. Как говорил герой одного старого фильма, «человек не погибнет от холода, если может добыть пищу».
Второй способ — на тот случай, если поблизости от места вашей прогулки нет ни кафе, ни чего-то в этом роде. Тогда ваш лучший друг — термос с горячим напитком. Не алкогольным! И лучше — в меру сладким. Ну или термокружка.
Можно согреться, если активно подвигаться — поиграйте в снежки, в догонялки, просто поставьте в наушниках ритмичную музыку и потанцуйте — а почему нет, вы на природе, настроение отличное!
Согреться можно и заранее, так сказать, если правильно подобрать одежду. Первое — она должна быть свободной. Идёте на прогулку — забудьте о джинсах-скинни, обтягивающих джинсах. Удобные широкие брюки. Второе — натуральные ткани. Синтетика вас не согреет. Третье — шарф и шапка и варежки, именно варежки, а не перчатки. . Четвертое — уютные шерстяные носки. И пятое — доказано, что свитер с вязкой «косами» греет лучше. Такая вязка более плотная.
И нельзя забывать про достижения прогресса. Разогревающиеся стельки, накладки на одежду — ими пользуются любители подледной рыбалки, зимних походов, ну и вы не забывайте. Купить можно в туристических магазинах и на маркетплейсах.