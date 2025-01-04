Эх, морозец бодрит: чем порадует нынче погода в Приморском крае

Морозная погода ожидается сегодня, 4 января, в Приморском крае

Сюжет Погода

Близятся к концу длинные новогодние выходные — и потому каждый день надо использовать на всю катушку. Тем более что погода пока что позволяет и за город отправиться, и по городу погулять.

По сообщениям Примгидромета, сегодня, 4 января, над Приморским царит циклон — он принесёт сильный северо-западный ветер, морозы (ночью по краю до -32 градусов по Цельсию, днём — до минус 16) и снег. Правда, осадки пройдут местами и в основном по северам и центральным районам. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Будет приятный бодрящий морозец — -5…-7°C. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморском крае лучше всего заняться зимними видами спорта. Зимние хобби для приморцев: лыжи, тюбинги коньки Узнать подробнее