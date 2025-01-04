Эх, морозец бодрит: чем порадует нынче погода в Приморском крае

Posted 3 января, 23:15
Published 3 января, 23:15
Modified 3 января, 23:17
Updated 3 января, 23:17
По сообщениям Примгидромета, сегодня, 4 января, над Приморским царит циклон — он принесёт сильный северо-западный ветер, морозы (ночью по краю до -32 градусов по Цельсию, днём — до минус 16) и снег. Правда, осадки пройдут местами и в основном по северам и центральным районам.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Будет приятный бодрящий морозец — -5…-7°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморском крае лучше всего заняться зимними видами спорта.