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Posted 4 января, 08:03

Published 4 января, 08:03

Modified 4 января, 08:05

Updated 4 января, 08:05

Картина дня в Приморье: рыбалка на приз мэра, мёд среди зимы и добрый волшебник

Картина дня в Приморье: рыбалка на приз мэра, мёд среди зимы и добрый волшебник

4 января 2025, 08:03
Сюжет
Картина дня
Первая суббота 2025 года выдалась морозной и принесла самые разные новости.

Хорошо сидим, спокойно и с рыбкой!

Во Владивостоке прошёл фестиваль зимней рыбалки на приз главы города. Участники турнира считают, что это одно из самых умиротворяющих занятий — сидеть у лунки и рыбку ловить.

Лунка, удочка — и никаких нервов: необычные соревнования прошли во Владивостоке
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Сладко да ароматно

Попробовать великолепный приморский мёд, унести полезное лакомство с собой и даже своими руками создать пчелу — всё это могут сделать жители Уссурийска.

Ай, пчёлочка златая: в Приморье в январские морозы согревают мёдом
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Просто я работаю волшебником

Всю ночь трудился житель улицы Сафонова во Владивостоке, чтобы создать настоящий зимний сюрприз для детей микрорайона. И это ему удалось!

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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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