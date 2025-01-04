Картина дня в Приморье: рыбалка на приз мэра, мёд среди зимы и добрый волшебник

Posted 4 января, 08:03
Published 4 января, 08:03
Modified 4 января, 08:05
Updated 4 января, 08:05
Хорошо сидим, спокойно и с рыбкой!
Во Владивостоке прошёл фестиваль зимней рыбалки на приз главы города. Участники турнира считают, что это одно из самых умиротворяющих занятий — сидеть у лунки и рыбку ловить.
Сладко да ароматно
Попробовать великолепный приморский мёд, унести полезное лакомство с собой и даже своими руками создать пчелу — всё это могут сделать жители Уссурийска.
Просто я работаю волшебником
Всю ночь трудился житель улицы Сафонова во Владивостоке, чтобы создать настоящий зимний сюрприз для детей микрорайона. И это ему удалось!