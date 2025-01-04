Крепость в центре города: взглянуть на форты и батареи может каждый

Posted 4 января, 06:13
Published 4 января, 06:13
Modified 4 января, 06:15
Updated 4 января, 06:15
В пресс-службе Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: в саду Музея города (улица Петра Великого, 6), где установлен памятник Владимиру Арсеньеву, открылась выставка «Твое право на крепость» (12+). Здесь собраны лучшие фотографии, представленные на фотоконкурс, ставший частью полуторагодового фестиваля «Владивостокская крепость».
— После многих лет забвения Владивостокская крепость начинает оживать. Оживает благодаря людям, их интересу к родной истории и желанию не разрушить, но сохранить эту историю, пронести ее через поколения и транслировать потомкам. Эта мысль, озвученная одним из конкурсантов Андреем Бостаноговым, заложена в главную идею всего фестиваля и фотоконкурса в частности — популяризация нашей крепости, как самой большой в мире морской цитадели, самого совершенного (с точки зрения инженерных находок на начало XX века) фортификационного сооружения, — подчеркнули в пресс-службе музея.
Сотни человек приняли участие в фотоконкурсе, на выставку же было отобрано 50 лучших снимков.
— Мы были категорически против ассоциации проекта с соревновательным событием. Именно поэтому предложили номинации, где участники могли поделиться личным восприятием крепости. Конкурс действительно захватил, было много интересных и глубоких снимков, которые оценило жюри, — подчеркнул куратор проекта Вячеслав Иванов. Он также добавил, что готовится к выходу фотоальбом, в который вошли лучшие работы.
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