Крепость в центре города: взглянуть на форты и батареи может каждый

— Мы были категорически против ассоциации проекта с соревновательным событием. Именно поэтому предложили номинации, где участники могли поделиться личным восприятием крепости. Конкурс действительно захватил, было много интересных и глубоких снимков, которые оценило жюри, — подчеркнул куратор проекта Вячеслав Иванов. Он также добавил, что готовится к выходу фотоальбом, в который вошли лучшие работы.