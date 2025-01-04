Лунка, удочка — и никаких нервов: необычные соревнования прошли во Владивостоке

Posted 4 января, 00:28
Published 4 января, 00:28
Modified 4 января, 00:30
Updated 4 января, 00:30
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: показать свои умения в подлёдной рыбалке и блеснуть навыками рыбака-добытчика собрались 135 жителей города. Причём многие пришли с детьми, ведь в конкурсе есть и семейная номинация.
— Мы уже четвёртый год проводим такое соревнование, — рассказал Эдуард Бобров, председатель федерации рыболовного спорта Владивостока. — В этом году у нас 30 команд, есть участники в личном зачете и в семейном, где рыбацкую удачу пришли испытать маленькие дети с родителями. Задача команды — и участника — поймать как можно больше рыбы, желательно корюшки, за четыре часа непрерывной ловли.
Первое место в личном зачете получил Максим Деревяшкин, второе занял Алексей Чабанюк, а третье — Юрий Телегин.
Все участники соревнований были едины во мнении: зимняя рыбалка — идеальный вариант активного и в то же время спокойного отдыха.
— Сидишь, за удочкой присматриваешь, отдыхаешь — спокойствие, нервы успокаивает. Не думаешь ни о чём, только о рыбалке. Все проблемы уходят на задний план. Замечательно! — поделился эмоциями один из рыбаков.
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