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Posted 4 января, 00:28

Published 4 января, 00:28

Modified 4 января, 00:30

Updated 4 января, 00:30

Во Владивостоке прошёл фестиваль «Клёвая корюшка» (12+) на приз главы города

Лунка, удочка — и никаких нервов: необычные соревнования прошли во Владивостоке

4 января 2025, 00:28
Фото: adm_vl.

Во Владивостоке прошёл фестиваль «Клёвая корюшка» (12+) на приз главы города

Сюжет
Соревнования
Фестиваль «Клёвая корюшка» (12+) — на приз главы Владивостока Константина Шестакова — прошёл в краевом центре. Без малого полторы сотни любителей зимней рыбалки приняли в нём участие.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: показать свои умения в подлёдной рыбалке и блеснуть навыками рыбака-добытчика собрались 135 жителей города. Причём многие пришли с детьми, ведь в конкурсе есть и семейная номинация.

— Мы уже четвёртый год проводим такое соревнование, — рассказал Эдуард Бобров, председатель федерации рыболовного спорта Владивостока. — В этом году у нас 30 команд, есть участники в личном зачете и в семейном, где рыбацкую удачу пришли испытать маленькие дети с родителями. Задача команды — и участника — поймать как можно больше рыбы, желательно корюшки, за четыре часа непрерывной ловли.

Первое место в личном зачете получил Максим Деревяшкин, второе занял Алексей Чабанюк, а третье — Юрий Телегин.

Видео: adm_vl.

Все участники соревнований были едины во мнении: зимняя рыбалка — идеальный вариант активного и в то же время спокойного отдыха.

— Сидишь, за удочкой присматриваешь, отдыхаешь — спокойствие, нервы успокаивает. Не думаешь ни о чём, только о рыбалке. Все проблемы уходят на задний план. Замечательно! — поделился эмоциями один из рыбаков.

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