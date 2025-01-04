Мели, Емеля: детям Владивостока дали шанс по-новому взглянуть на старого героя

Как рассказали в библиотеке № 10, «Мели, Емеля» (6+) — это пьеса по мотивам знаменитой русской народной сказки о крестьянском смекалистом сыне и волшебной рыбке, которая исполняла желания «по щучьему велению». Сергей Макаркин написал пьесу, опираясь на оригинал и в то же время — на знания и вариации сказки, полученные им во время поездок по изучению фольклора по Приморскому краю.