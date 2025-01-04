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Posted 4 января, 03:37

Published 4 января, 03:37

Modified 4 января, 04:50

Updated 4 января, 04:50

Презентация книги для детей прошла в библиотеке во Владивостоке

Мели, Емеля: детям Владивостока дали шанс по-новому взглянуть на старого героя

4 января 2025, 03:37
Фото: Оксана Данилюк. Библиотека № 10.

Презентация книги для детей прошла в библиотеке во Владивостоке

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Книги
В библиотеке № 10 Владивостока прошла презентация книги для детей «Мели, Емеля» (6+). Написал её известный в Приморском крае фольклорист и культурный деятель Сергей Макаркин.

Как рассказали в библиотеке № 10, «Мели, Емеля» (6+) — это пьеса по мотивам знаменитой русской народной сказки о крестьянском смекалистом сыне и волшебной рыбке, которая исполняла желания «по щучьему велению». Сергей Макаркин написал пьесу, опираясь на оригинал и в то же время — на знания и вариации сказки, полученные им во время поездок по изучению фольклора по Приморскому краю.

Кстати, в свое время по сценарию «Мели, Емеля» (который позже и стал полноценной пьесой) режиссёром Станиславом Мальцевым был поставлен спектакль в театре ТОФ, а сыграл тогда Емелю актёр Сергей Лисинчук.

— Сказка «Мели, Емеля» была издана при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края в рамках губернаторской издательской программы, при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система», — рассказал директор библиотеки № 10 Илья Фёдоров. — Издание изначально задумывалось для детей, поэтому оно ярко иллюстрировано, иллюстрации мы старались приблизить к современным российским мультфильмам.

Сергей Макаркин подчеркнул, что «Мели, Емеля» — святочная комедия в духе фольклорного театра XIX века по мотивам сказки «По щучьему веленью».

Все библиотеки Приморского края и Владивостока получат экземпляры книги «Мели, Емеля». На презентации состоялась автограф-сессия Сергея Макаркина, также для собравшихся выступил ансамбль народной музыки «Традиция».

Сергей Макаркин
Сергей Макаркин. Фото: Оксана Данилюк. Библиотека № 10

Руководитель Владивостокской централизованной библиотечной системы Игорь Филипов отметил, что книга может помочь юным читателям понять русскую культуру, ближе познакомиться с фольклором.

Сейчас Сергей Макаркин пишет новую сказку — про Лутоню, основываясь на русском фольклоре. Также он ведёт в Центре детского творчества Советского района студию «Тридесятое царство», где знакомит детей с русским фольклором и ставит с юными артистами сказки по своим стихотворным пьесам.

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#Новости#Культура#Владивосток#Книги#Приморский край
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