Необычные зимние развлечения для приморцев: от сноуборда до фотосафари

Для тех, кто предпочитает не экстремальные, а более спокойные увлечения, идеальным выбором станет зимняя рыбалка. Приморцы часто устраивают выезды на замерзшие бухты в районе Уссурийска или Посьета, где можно насладиться тишиной и уединением, ловя рыбу на зимние снасти. Это занятие особенно привлекает любителей природы и тех, кто ценит время, проведенное на свежем воздухе. Для любителей фотографии зима — это отличное время для ночных фотосафари.